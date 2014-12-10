Журнал Time отдал звание «Человека года» борцам с лихорадкой Эбола

Новости США. По версии американского журнала Time титула «Человек года» удостоены люди, ухаживающие за больными смертельно опасным вирусом Эбола.

На втором месте по числу отданных голосов – собирательный образ протестующих против проявлений расовой нетерпимости в американском Фергюсоне.

В нынешнем году на звание «Человека года» претендовал президент России Владимир Путин, который в 2007 году уже удостаивался этого звания. В список финалистов вошли лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани, основатель компании Alibaba Group Джек Ма, глава компании Apple Тим Кук, а также американская актриса и певица Тейлор Свифт.

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По легенде, пациентку сняли с поезда «Москва – Гродно». Женщина попадает в поле зрения медиков из-за плохого самочувствия и высокой температуры. На учениях детально отрабатывают все этапы реагирования: от первичных действий врача до развертывания специального госпиталя и изолирования подозрительного пациента (смотрите видео).