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Журнал Time отдал звание «Человека года» борцам с лихорадкой Эбола

10 декабря 2014 16:06
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Новости США. По версии американского журнала Time титула «Человек года» удостоены люди, ухаживающие за больными смертельно опасным вирусом Эбола.

На втором месте по числу отданных голосов – собирательный образ протестующих против проявлений расовой нетерпимости в американском Фергюсоне.

В нынешнем году на звание «Человека года» претендовал президент России Владимир Путин, который в 2007 году уже удостаивался этого звания. В список финалистов вошли лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани, основатель компании Alibaba Group Джек Ма, глава компании Apple Тим Кук, а также американская актриса и певица Тейлор Свифт.

Читайте также: в Гродно 20 ноября прошли учения по реагированию на смертельно опасный вирус Эбола.

По легенде, пациентку сняли с поезда «Москва – Гродно». Женщина попадает в поле зрения медиков из-за плохого самочувствия и высокой температуры. На учениях детально отрабатывают все этапы реагирования: от первичных действий врача до развертывания специального госпиталя и изолирования подозрительного пациента (смотрите видео).

# общество # Владимир Путин # Международные награды # Тейлор Свифт # Масуд Барзани # Джек Ма

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