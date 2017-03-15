Жоресу Алферову – 87 лет: с днем рождения ученого поздравил Президент Беларуси

Новости Беларуси. Благодаря ему врачи могут проводить лазерные операции, а простые обыватели использовать все преимущества сети Интернет. Сегодня академик Жорес Алферов празднует свой 87-й день рождения.

Несмотря на то, что своим легендарного физика считают без преувеличения в десятке стран мира, родился и окончил школу с золотой медалью Алферов именно в Беларуси.

Автор полусотни изобретений и более чем 400 научных публикаций, в 2000 году ученый становится лауреатом Нобелевской премии по физике. А годом позже Алферова наградят белорусским орденом Франциска Скорины.

Бесконечная преданность науке привела Алферова в большую политику. Правда, и здесь он защищает интересы ученых. С днем рождения академика Жореса Алферова поздравил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко поблагодарил научного деятеля за внимание, которое он уделяет укреплению белорусско-российского сотрудничества в исследовательской сфере, а также за поддержку молодых ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.