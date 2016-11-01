Новейшие разработки в сфере безопасности представлены на международной специализированной выставке

Новости Беларуси. От личной безопасности до охраны государственной границы. Международная специализированная выставка уже в восьмой раз презентует новейшие разработки в сфере безопасности. Свыше 60 компаний из Беларуси, России, Азербайджана и Украины, а также дальнего зарубежья привезли свои экспозиции.

В частности, представлены

модернизированные автоматы Калашникова и уникальный в своем роде электро-гибрид мотоцикла,

который уже в этом году смогут использовать спецподразделения пограничных войск. Он бесшумный и собрать его можно всего за 2 минуты. Кроме этого, представлено на выставке еще одно ноу-хау. С его помощью ограбление можно остановить за 9 секунд, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Игорь Пятницкий, представитель компании по производству генераторов охранно-дымовой системы (Россия):

Такая система уже повсеместно используется в России. В Беларусь мы впервые приехали. По нашему опыту, помогает в 100% случаев. Система может сработать также от кнопки, которая находится в помещении стационарной или беспроводной. Также она может быть активирована дистанционно, при помощи ІР-видеонаблюдения.