Белорусские оружейники представили свои разработки на выставке в Азербайджане

Около 140 образцов и макетов вооружения, военной и специальной техники, продукции двойного назначения белорусского производства представлены в Азербайджане на международной оборонной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ADEX-2024 в Баку проходит в пятый раз. Наша экспозиция развернулась как в выставочном павильоне, так и на открытой площадке. Белорусские оружейники представили гранатомет «Сапфир», боевую машину, предназначенную для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и дронов. Кроме того, представлены бронемашины повышенной проходимости, батарейный командный пункт и транспортная машина артиллерии.