«Жизнь взаймы». На что можно брать кредит?

Брендовая одежда, квартира, дорогая машина, отдых за границей – вокруг нас миллион соблазнов. Тратить последние деньги подстегивают амбиции и реклама. О том, что делать, если не умеешь считать и экономить, как грамотно спланировать свой бюджет и научить детей финансовой грамотности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как вы относитесь к кредитам?