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«Жизнь взаймы». На что можно брать кредит?

23 апреля 2024 20:38
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Брендовая одежда, квартира, дорогая машина, отдых за границей – вокруг нас миллион соблазнов. Тратить последние деньги подстегивают амбиции и реклама. О том, что делать, если не умеешь считать и экономить, как грамотно спланировать свой бюджет и научить детей финансовой грамотности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как вы относитесь к кредитам?

«Жизнь взаймы». На что можно брать кредит?-1

Вера Марченко, коуч личного и финансового роста:
Я крайне негативно отношусь к потребительским кредитам, но есть правильные кредиты. Я, например, как предприниматель могу сказать, что иногда предпринимателю нужно плечо. Эти деньги для него дешевле, чем, допустим, ему каким-то образом выходить из положения. Если мы говорим про личные финансы, то кредит – это для меня как жизнь взаймы. Я когда-то была такой эмоциональной, я вообще по жизни сама по себе эмоциональный человек, делала эмоциональные покупки, после чего мне было как-то больно какой-то момент. Я пришла к такому мнению, что все-таки бюджетирование, то есть распределение денег по фондам, дало для меня видение ситуации, в которой я могу себе позволить те вещи, которые я хочу, но в то же самое время не беря у себя взаймы в будущем.

Наравне с игроманией и алкоголизмом. Чем опасна кредитомания – подробнее здесь.

# Деньги # общество # Алеся Лакина

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