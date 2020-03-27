Живые изгороди появятся в минских дворах: чтобы защитить зелёные зоны от парковок авто

Екатерина Забенько, ведущая СТВ: Может быть, какие-то сорта растений зарекомендовали себя для посадки во дворах лучше других?

Какие растения лучше всего подходят для посадки во дворах города, рассказываем в программе «Большой город» .

Анастасия Воробьёва , заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» : В основном, на дворовых территориях, что касается деревьев, высаживаются ясени, клены, березы, ива, рябина. А что касается кустарников, то дерен красный, форзиция красиво цветет в городе желтенькими цветами – жители ее очень любят. Также высаживается спирей и шиповник.

Екатерина Забенько:

Планируется высадка живых изгородей. По большей части – где-то в городе. Я читала – даже на разделительных полосах. Что касается дворов: появятся ли там оригинальные зеленые ограждения?