Живые изгороди появятся в минских дворах: чтобы защитить зелёные зоны от парковок авто

Какие растения лучше всего подходят для посадки во дворах города, рассказываем в программе «Большой город».
Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Может быть, какие-то сорта растений зарекомендовали себя для посадки во дворах лучше других?
Какие растения лучше всего подходят для посадки во дворах города, рассказываем в программе «Большой город».
Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Может быть, какие-то сорта растений зарекомендовали себя для посадки во дворах лучше других?
Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В основном, на дворовых территориях, что касается деревьев, высаживаются ясени, клены, березы, ива, рябина. А что касается кустарников, то дерен красный, форзиция красиво цветет в городе желтенькими цветами – жители ее очень любят. Также высаживается спирей и шиповник.
Екатерина Забенько:
Планируется высадка живых изгородей. По большей части – где-то в городе. Я читала – даже на разделительных полосах. Что касается дворов: появятся ли там оригинальные зеленые ограждения?
Анастасия Воробьёва:
Да они появятся. И в основном, в местах, где автовладельцы паркуют транспортные средства на зеленой зоне. Для того чтобы не городить какие-то заборчики, коммунальным службам рекомендовано устраивать живые изгороди.