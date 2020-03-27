Прямой эфир

Живые изгороди появятся в минских дворах: чтобы защитить зелёные зоны от парковок авто

27 марта 2020 10:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Какие растения лучше всего подходят для посадки во дворах города, рассказываем в программе «Большой город».

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Может быть, какие-то сорта растений зарекомендовали себя для посадки во дворах лучше других?

Живые изгороди появятся в минских дворах: чтобы защитить зелёные зоны от парковок авто-1

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В основном, на дворовых территориях, что касается деревьев, высаживаются ясени, клены, березы, ива, рябина. А что касается кустарников, то дерен красный, форзиция красиво цветет в городе желтенькими цветами – жители ее очень любят. Также высаживается спирей и шиповник.

Живые изгороди появятся в минских дворах: чтобы защитить зелёные зоны от парковок авто-4

Екатерина Забенько:
Планируется высадка живых изгородей. По большей части – где-то в городе. Я читала – даже на разделительных полосах. Что касается дворов: появятся ли там оригинальные зеленые ограждения?

Анастасия Воробьёва:
Да они появятся. И в основном, в местах, где автовладельцы паркуют транспортные средства на зеленой зоне. Для того чтобы не городить какие-то заборчики, коммунальным службам рекомендовано устраивать живые изгороди.

Живые изгороди появятся в минских дворах: чтобы защитить зелёные зоны от парковок авто-7

# Озеленение # общество # Анастасия Воробьева # Екатерина Забенько

Другие новости рубрики

Все новости
Жилой электродом может появиться около Академии наук
27 марта 2020 10:19

Жилой электродом может появиться около Академии наук

Александр Лукашенко посещает предприятие «Белгипс»
27 марта 2020 07:39

Александр Лукашенко посещает предприятие «Белгипс»

«Пристегнись к безопасности!» ГАИ напоминает, как правильно пользоваться автокреслами
27 марта 2020 06:58

«Пристегнись к безопасности!» ГАИ напоминает, как правильно пользоваться автокреслами