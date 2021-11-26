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«Животноводство сегодня действительно даёт отдачу». Александр Турчин посетил ферму в Логойском районе

26 ноября 2021 20:17
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Новости Беларуси. Новые проекты в агропромышленном комплексе обсуждались во время визита губернатора центрального региона Александра Турчина в Логойский район, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Животноводство сегодня действительно даёт отдачу». Александр Турчин посетил ферму в Логойском районе-1

Здесь начато строительство крупного молочного комплекса. Объем работы намечен большой. Построят помещения для коров, доильно-молочный блок и профилакторий для телят. Ферма будет оснащена современным оборудованием типа «Параллель». После ввода объекта увеличат и поголовье. Объект будет рассчитан на 1 000 голов. В будущем здесь планируют производить 11 тысяч тонн молока в год. Улучшат качество продукта и его сортность.

«Животноводство сегодня действительно даёт отдачу». Александр Турчин посетил ферму в Логойском районе-4

Дмитрий Зимовой, директор СК «Логойский»:
У нас в основном люцерна используется, которая дает до 5 укосов, также занимаемся злаковыми травами, усиленно работаем по кукурузе. То есть убираем и зерно, и плющим в рукава, и сухой кукурузой занимаемся. Поэтому мы не боимся работать в животноводстве. Оно сегодня действительно дает отдачу. Рентабельность молока в хозяйстве сегодня в хозяйстве – порядка 31 %. Прибыли получено 2,5 миллиона за этот год. То есть заниматься молоком выгодно.

«Животноводство сегодня действительно даёт отдачу». Александр Турчин посетил ферму в Логойском районе-7

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Мы поставили перед собой задачу за пятилетку все-таки ликвидировать фермы, в которых скот находится на привязном содержании и сделать такие или другие нормальные, современные помещения, где будет комфортно трудиться людям, где будет в нормальных условиях стоять скот, и где мы будем добиваться нужных нам результатов. К слову, здесь планируется продуктивность – 11 тысяч на корову. Поэтому, конечно, это великолепный результат.

«Животноводство сегодня действительно даёт отдачу». Александр Турчин посетил ферму в Логойском районе-10

Реконструкция молочно-товарной фермы – важный шаг на пути развития животноводства. Данный проект даст новые рабочие места. Сдать объект планируют в апреле 2023 года.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Александр Турчин # Дмитрий Зимовой # Фотофакт

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