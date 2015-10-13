«Живописное выражение чувств». Как разрешить конфликтные ситуации с обидчиком?

Великий и могучий русский язык. Его воспевали в стихотворениях лучшие мастера словесного искусства. Но что делать, если «живописное выражение чувств» (оскорбление) направлено против вас?

Говорят, «добрым словцом можно и убить». Нелесное высказывание, порочащее наше имя и впрямь превращается в настоящее оружие. Существует тонкая грань между эмоциональными упрёками, на которые можно тактично промолчать. К грубым оскорблениям молчание просто не применимо.

Различного рода конфликтные ситуации вокруг нас встречаются достаточно часто. И, как показало наше исследование, могут произойти где угодно.

Вас оскорбили. А значит, на вас совершили психологическую атаку. Некоторым хочется ответить взаимностью. Другим проще подавить обиду и сделать вид, что не расслышали. Защита в таком случае - нормальная человеческая реакция. И порой бывает, что решение вопроса о чести является принципиальным.

Скандалить с обидчиком - не лучшее решение ситуации. Нужно искать другой выход. И он есть.

В Интернет-пространстве хамов тоже хватает. Грубиянам кажется, что под виртуальной маской можно писать все, что угодно, совершенно не опасаясь, что кто-либо узнает его реальное имя или каким-либо образом заставит ответить за свои слова.

К сожалению, в большей степени это мнение оправдано.

Но это не повод расстраиваться. Просто не воспринимайте всерьёз то, что пишут о вас в Интернете. Смотрите на все неприятные жизненные ситуации с позитивом.