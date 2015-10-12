Новости Беларуси. В очередной раз белорусская столица становится центром мировых встреч. На этот раз Минск принимает Генеральную ассамблею Международной электротехнической комиссии. Это крупнейший подобный форум на планете. На одной площадке собрались более 1000 представителей из 80 стран мира. Примечательно, что впервые мероприятие проходит на постсоветском пространстве. До этого ассамблею принимали Китай, Канада, Франция, Бразилия и США. В 2013 этот форум проходил в Индии, а в прошлом году в Японии.

Выбор на нашу страну пал не случайно. Восточно-Европейский регион и рынок Евразийского экономического союза в числе наиболее перспективных для западных партнеров. Беларусь — член международной электротехнической комиссии с 93 года. В состав организации входят 164 страны. А ее главная задача — разработка общих стандартов и критерий для оценки электротехники и электроники. То есть только участие в МЭК позволяет выйти на рынок стран стран-членов этой организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.