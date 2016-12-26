Жители Мядельского района выбирают крылатый символ

Новости Беларуси. «Птица счастья». В Мядельском районе выбирают крылатый символ. Среди кандидатов – лебедь-шипун, певчий дрозд, сизая чайка, большой крахаль, полевой жаворонок и воробьиный сыч.

Эти номинанты были выбраны не случайно, все эти виды птиц характерен для Нарочанского края.

Некоторые пернатые занесены в Красную книгу.

Ольга Ежова, председатель Мядельского районного отделения общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Птицу должны знать все, птица должна быть либо яркая по окраске, либо обладать характеристиками, по которым можно её легко узнать. Опрос проводится на сайте, проводится среди местных школьников и мы в экоцентре тоже проводим собственный опрос.

Поучаствовать в голосовании может любой житель Мядельского района.

Достаточно лишь зайти на сайт райисполкома и выбрать своего птичьего кандидата.

Победитель конкурса станет новым символом региона, его изображение появится на зданиях Мяделя, а также на многочисленных сувенирах.

Елена Паршуто, председатель Мядельского районного отделения общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Выборы птицы района позволят придать нашему краю единство имиджа, покажет уникальность нашей природы, привлечет внимание местных жителей к красоте местной природы и необходимости её сохранения. На данный момент лидирует лебедь-шипун, на втором месте сизая чайка и третье место занимает полевой жаворонок

Кстати, первый в стране птичий символ выбрали в 2016 году в Воложинском районе. Из пяти кандидатов победил зимородок. В райцентре уже установили скульптуру птицы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.