В Минске от стелы «Минск – город-герой» стартует третий велокарнавал
Новости Беларуси. Из центра столицы по проспекту Победителей до «Минск-Арены» и обратно. Третий велокарнавал стартует через считанные часы от стелы «Минск - город-герой».
Десять километров с небольшим и более семи с половиной тысяч только зарегистрированных участников.
Нынешнее открытие велосезона обещает поставить сразу несколько рекордов.
В 2017 году спортивный праздник привлёк и зарубежных участников. В компании с белорусами по улицам города проедут шведы, швейцарцы, латыши и эстонцы.
На время проведения спортивного фестиваля на участке от проспекта Машерова до улицы Нарочанской, а также по проспекту Машерова от Заславской до Даумана
движение всех видов транспорта будет закрыто,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.