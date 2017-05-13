В Минске от стелы «Минск – город-герой» стартует третий велокарнавал

Новости Беларуси. Из центра столицы по проспекту Победителей до «Минск-Арены» и обратно. Третий велокарнавал стартует через считанные часы от стелы «Минск - город-герой». Десять километров с небольшим и более семи с половиной тысяч только зарегистрированных участников. Нынешнее открытие велосезона обещает поставить сразу несколько рекордов.

В 2017 году спортивный праздник привлёк и зарубежных участников. В компании с белорусами по улицам города проедут шведы, швейцарцы, латыши и эстонцы.

На время проведения спортивного фестиваля на участке от проспекта Машерова до улицы Нарочанской, а также по проспекту Машерова от Заславской до Даумана