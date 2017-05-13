Прямой эфир

В Минске от стелы «Минск – город-герой» стартует третий велокарнавал

13 мая 2017 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Из центра столицы по проспекту Победителей до «Минск-Арены» и обратно. Третий велокарнавал стартует через считанные часы от стелы «Минск - город-герой».

Десять километров с небольшим и более семи с половиной тысяч только зарегистрированных участников.

Нынешнее открытие велосезона обещает поставить сразу несколько рекордов.

В Минске от стелы «Минск – город-герой» стартует третий велокарнавал-1

В 2017 году спортивный праздник привлёк и зарубежных участников. В компании с белорусами по улицам города проедут шведы, швейцарцы, латыши и эстонцы.

В Минске от стелы «Минск – город-герой» стартует третий велокарнавал-3

На время проведения спортивного фестиваля на участке от проспекта Машерова до улицы Нарочанской, а также по проспекту Машерова от Заславской до Даумана

движение всех видов транспорта будет закрыто,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Велосипед

Другие новости рубрики

Все новости
Самые яркие моменты церемонии награждения «Телевершина-2017»
12 мая 2017 20:50

Самые яркие моменты церемонии награждения «Телевершина-2017»

По маршруту 59: где можно покататься на электробусе и зарядить телефон
12 мая 2017 20:36

По маршруту 59: где можно покататься на электробусе и зарядить телефон

Более 50 проектов: минчане выбирают граффити для Тучинского сквера
12 мая 2017 20:32

Более 50 проектов: минчане выбирают граффити для Тучинского сквера