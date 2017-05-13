В рамках велокарнавала дистанцию протяжённостью более десяти километров с белорусами преодолели зарубежные гости

Дистанцию протяжённостью более десяти километров вместе с белорусскими велолюбителями преодолели гости из России, Украины, Швеции, Эстонии, Латвии и Литвы.

Такой праздник спорта в столице проходит уже третий раз. И с каждым годом он приобретает всё большую популярность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.