В рамках велокарнавала дистанцию протяжённостью более десяти километров с белорусами преодолели зарубежные гости

Новости Беларуси. Крутить педали ради общей победы. В Минске прошел международный велокарнавал «Viva ровар 2017».
Новости Беларуси. Крутить педали ради общей победы. В Минске прошел международный велокарнавал «Viva ровар 2017».
Дистанцию протяжённостью более десяти километров вместе с белорусскими велолюбителями преодолели гости из России, Украины, Швеции, Эстонии, Латвии и Литвы.
Такой праздник спорта в столице проходит уже третий раз. И с каждым годом он приобретает всё большую популярность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.