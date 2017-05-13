Прямой эфир

В рамках велокарнавала дистанцию протяжённостью более десяти километров с белорусами преодолели зарубежные гости

13 мая 2017 14:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Крутить педали ради общей победы. В Минске прошел международный велокарнавал «Viva ровар 2017».

В рамках велокарнавала дистанцию протяжённостью более десяти километров с белорусами преодолели зарубежные гости-1

Дистанцию протяжённостью более десяти километров вместе с белорусскими велолюбителями преодолели гости из России, Украины, Швеции, Эстонии, Латвии и Литвы.

В рамках велокарнавала дистанцию протяжённостью более десяти километров с белорусами преодолели зарубежные гости-3

Такой праздник спорта  в столице проходит уже третий раз. И с каждым годом он приобретает всё большую популярность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Велосипед

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске от стелы «Минск – город-герой» стартует третий велокарнавал
13 мая 2017 10:32

В Минске от стелы «Минск – город-герой» стартует третий велокарнавал

Самые яркие моменты церемонии награждения «Телевершина-2017»
12 мая 2017 20:50

Самые яркие моменты церемонии награждения «Телевершина-2017»

По маршруту 59: где можно покататься на электробусе и зарядить телефон
12 мая 2017 20:36

По маршруту 59: где можно покататься на электробусе и зарядить телефон