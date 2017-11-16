Жители могилевских многоэтажек за холодную воду платят по цене горячей. Расследование СТВ

Новости Беларуси. Речь идет о верхних этажах типовых панелек, построенных еще в советское время. Чтобы из крана пошла горячая вода, людям приходится ждать и литрами сливать холодную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не дождавшись помощи от коммунальщиков, жильцы позвонили на «горячую линию» нашего телеканала.

Василий Леоненко, житель Могилева:

Смотрите, вот я открываю горячий кран, и должна течь горячая вода, а течет холодная. Чтобы вода из крана стала по-настоящему горячей, Василий Леоненко вынужден слить не один литр холодной.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Причина в том, что врезка в трубу горячего водоснабжения сделана в верхней части в ванной. Оттуда в краны она попадает по длинному и замысловатому маршруту. И если не пользоваться «горячим» краном хотя бы полчаса, вода успевает остыть.

Мужчина обращался в разные инстанции, есть и заключение комиссии из ЖЭУ. Чтобы из крана пошла вода с температурой 50 градусов – по саннорме – слили шесть литров. Василий Леоненко подсчитал, что ежемесячно попусту выливает в канализацию около кубометра холодной воды по цене горячей. И за нее платит из своей пенсии.

Василий Леоненко:

Дело не в деньгах, а дело в том, что я один такой, да? Одна квартира. А в Могилеве, как мне сказали, 320 таких домов. Это уже полтысячи кубов они греют и сливают в воду. А ведь дотации государство выделяет.

Проблема касается только последних этажей таких типовых панелек. Этот дом построили в конце 70-х, и систему водоснабжения делали по проекту. Раньше люди не обращали внимания на это, а сейчас у всех счетчики. Пришло время экономить.

Ольга Медведская, жительница Могилева:

Я, например, холодной водой, когда мою посуду, не пользуюсь. Включаю горячий кран. Пока горячая вода пойдет, я уже посуду помыла. А потом уже начинает горячая идти.

Начальник местного ЖЭУ считает проблему надуманной. Вода ведь подается круглосуточно, и даже нужные 50 градусов есть. А сколько допускается сливать, нигде не прописано.