Переодели и накрасили. История видеоинженера

Героиня волшебного преображения, Татьяна, рискнула отказаться от джинсов и кроссовок. Получилось ли стилистам сохранить мобильность и комфортность жизни в новом образе?Татьяна, 33 года:

Здравствуйте! Меня зовут Таня. Мне, страшно подумать, 33 года. Наверное, это не так уж и много, хотя я так не считаю. В последнее время я заметила, как стареет кожа, меняется внешность. И очень хочется выглядеть лучше. А как – я не знаю!



В одежде я предпочитаю спортивный стиль, потому что по роду занятий вынуждена много передвигаться по городу, а в кроссовках и джинсах, которые я обожаю, это, естественно, делать очень удобно. Мой идеал женщины – это актриса Хелена Бонем-Картер. Есть такая чудесная актриса, фрик, которая одевается в стиле бохо, оверсайз. Глядя на неё, я всегда думала, что самое главное – это внутренний мир. Тем не менее, её муж ушел к стильной штучке Еве Грин. Значит, всё-таки, стиль и женственность очень важны. В себе я хотела бы изменить все, не меняя ничего. Я хотела бы остаться мобильной, с комфортной одеждой. И в то же время – измениться до неузнаваемости.

Быть женственной и красивой. Как вам я?

С этих слов начинается перевоплощение нашей героини. А потрудились над её новым образом топ-стилист Елена Крачина и эксперт по личному бренду Оксана Князева.Елена Крачина, топ-стилист:

Очень даже хорошо. Очень красивые черты лица. Но что бы мне прямо сейчас хотелось – это добавить цвет. Цвет и динамику.

Динамику в волосах, цвет в одежде.

Маленькая консультация с профессионалом – и мы выясняем сильные стороны внешности Татьяны. Красивые скулы и правильные черты лица – её неоспоримые достоинства.Елена Крачина:

Мы Вам подберём стрижку для Вашего типа лица. Она будет средняя.

Сейчас актуальна средняя длина, поэтому Вы будете в тренде. Татьяна:

Спасибо! Очень оптимистично всё звучит! Хочется увидеть результат. Нам тоже результат увидеть ужасно хочется. Но перемены требуют времени. А начинает мастер с покраски волос. Кардинально цвет менять мы не будем. Но яркости, как и обещали, добавим. И вот в волосах у Татьяны появились ярко-красные пряди.

Спрятанные внутри, они не выглядят вызывающе, но определённо задерживают взгляд. Дальше героиню ждёт стильная стрижка средней длины с чётким контуром. Правило «чем длиннее, тем лучше», а именно это так любят наши соотечественницы, на самом деле не работает!

Длинным волосам тоже необходима регулярная стрижка.

Елена Крачина:

Мы сейчас приступим к макияжу нашей героини и рассмотрим особенности её лица.

Девушке не нравится, что у неё с возрастом появились мешки, синячки под глазами.

Замаскировать мешки под глазами полностью невозможно. Но вот отвлечь внимание от них – задача вполне посильная.

Немного терпения – и результат налицо!

А теперь позвольте напомнить, с чего мы начинали, и что мы получили в результате!

Обратите внимание: мы сделали облик ярким, немного агрессивным, и в то же время умопомрачительно женственным. И, что самое главное – мы сохранили то, от чего Татьяна не готова отказаться.

Это практичность и возможность оставаться мобильной.

Оксана Князева, эксперт по личному бренду:

Как ты себя чувствуешь в этом образе? Я здесь не вижу ни джинсов, ни кроссовок!

Татьяна:

Обалденно!Оксана Князева:

Татьяна говорила о том, что джинсы и кроссовки – это её всё. Мы видели одну девушку, а теперь перед нами другая девушка. При этом она выглядит очень гармонично. Но мы не видим никакого диссонанса. Татьяне комфортно, и нам глаз радует. Что же произошло?

Во-первых, соответствие фактуре и типажу.