Переодели и накрасили. История видеоинженера
Героиня волшебного преображения, Татьяна, рискнула отказаться от джинсов и кроссовок. Получилось ли стилистам сохранить мобильность и комфортность жизни в новом образе?Татьяна, 33 года:
Здравствуйте! Меня зовут Таня. Мне, страшно подумать, 33 года. Наверное, это не так уж и много, хотя я так не считаю. В последнее время я заметила, как стареет кожа, меняется внешность.
И очень хочется выглядеть лучше. А как – я не знаю!
В одежде я предпочитаю спортивный стиль, потому что по роду занятий вынуждена много передвигаться по городу, а в кроссовках и джинсах, которые я обожаю, это, естественно, делать очень удобно. Мой идеал женщины – это актриса Хелена Бонем-Картер. Есть такая чудесная актриса, фрик, которая одевается в стиле бохо, оверсайз. Глядя на неё, я всегда думала, что самое главное – это внутренний мир. Тем не менее, её муж ушел к стильной штучке Еве Грин. Значит, всё-таки, стиль и женственность очень важны. В себе я хотела бы изменить все, не меняя ничего. Я хотела бы остаться мобильной, с комфортной одеждой. И в то же время – измениться до неузнаваемости.
Быть женственной и красивой. Как вам я?
С этих слов начинается перевоплощение нашей героини. А потрудились над её новым образом топ-стилист Елена Крачина и эксперт по личному бренду Оксана Князева.Елена Крачина, топ-стилист:
Очень даже хорошо. Очень красивые черты лица. Но что бы мне прямо сейчас хотелось – это добавить цвет. Цвет и динамику.
Динамику в волосах, цвет в одежде.
Маленькая консультация с профессионалом – и мы выясняем сильные стороны внешности Татьяны. Красивые скулы и правильные черты лица – её неоспоримые достоинства.Елена Крачина:
Мы Вам подберём стрижку для Вашего типа лица. Она будет средняя.
Сейчас актуальна средняя длина, поэтому Вы будете в тренде.
Татьяна:
Спасибо! Очень оптимистично всё звучит! Хочется увидеть результат.
Нам тоже результат увидеть ужасно хочется. Но перемены требуют времени. А начинает мастер с покраски волос. Кардинально цвет менять мы не будем.
Но яркости, как и обещали, добавим. И вот в волосах у Татьяны появились ярко-красные пряди.
Спрятанные внутри, они не выглядят вызывающе, но определённо задерживают взгляд. Дальше героиню ждёт стильная стрижка средней длины с чётким контуром. Правило «чем длиннее, тем лучше», а именно это так любят наши соотечественницы, на самом деле не работает!
Длинным волосам тоже необходима регулярная стрижка.
Елена Крачина:
Мы сейчас приступим к макияжу нашей героини и рассмотрим особенности её лица.
Девушке не нравится, что у неё с возрастом появились мешки, синячки под глазами.
Замаскировать мешки под глазами полностью невозможно. Но вот отвлечь внимание от них – задача вполне посильная.
Немного терпения – и результат налицо!
А теперь позвольте напомнить, с чего мы начинали, и что мы получили в результате!
Обратите внимание: мы сделали облик ярким, немного агрессивным, и в то же время умопомрачительно женственным. И, что самое главное – мы сохранили то, от чего Татьяна не готова отказаться.
Это практичность и возможность оставаться мобильной.
Оксана Князева, эксперт по личному бренду:
Как ты себя чувствуешь в этом образе? Я здесь не вижу ни джинсов, ни кроссовок!
Татьяна:
Обалденно!Оксана Князева:
Татьяна говорила о том, что джинсы и кроссовки – это её всё. Мы видели одну девушку, а теперь перед нами другая девушка. При этом она выглядит очень гармонично. Но мы не видим никакого диссонанса. Татьяне комфортно, и нам глаз радует. Что же произошло?
Во-первых, соответствие фактуре и типажу.
У Татьяны фигура, как мы выяснили, «яблоко». Как уравновесить фигуру, чтобы было приятно смотреть, и это не вызывало никакого диссонанса – накладные карманы на платье и пояс. Так естественным образом «нарисовалась» талия. Во-вторых, образ гармоничен, когда он психологически комфортный. Татьяна не стала романтической барышней, она, по-прежнему, та же динамичная девушка, которую мы видели в самом начале. Её мартенсы и платье в стиле «милитари», никоим образом, не диссонирует с её психологическим комфортом. Третий момент – мода. Стиль «милитари» сейчас, как никогда, актуален. Мы видим это не в военной форме. Мы видим оливковый цвет, мартенсы – грубые ботинки – всё это элементы стиля «милитари». Обратите внимание на асимметрию, которую добавляет нам причёска. Я специально приподняла воротничок. Асимметрия всегда добавляет динамики образу. Татьяна – видеоинженер. Картинка меняется – это скорость. Это, никоим образом, не статика. Динамика соответствует её внутреннему образу. Образ прекрасен!Татьяна:
Это – магия! Это – волшебство! Как много может сделать причёска и просто макияж. Ну, и не просто платье, конечно. Банальные слова, но не бывает некрасивых женщин. Бывает просто лень краситься и лень выбирать хорошую одежду. Но как это важно – создать обалденное впечатление, после которого тебя будут уважать, любить, будут с тобой говорить, и ты будешь «звезда».