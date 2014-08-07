Жители Минска на улице Шафарнянская жалуются на вырубку деревьев

Когда мы убьем последних животных, птиц, выловим последнюю рыбу, срубим последнее дерево, поймем ли что деньги несъедобны?

Современному человеку автомобиль необходим как воздух, причем воздух должен быть как можно более свежим. Это аллегория, а в жизни именно автомобили превращают кислород в выхлопные газы, борьба за чистый воздух непрерывна и человек в ней постоянно проигрывает. Оказавшись на свежем воздухе, где-нибудь в лесу, у многих из нас начинает болеть голова, выхлопные газы для нас сродни глутамату натрия, мы без него жить уже не можем. Улица Шафарнянская в Минске находится практически в парковой зоне. Насаждений здесь пруд-пруди, тем не менее, за каждое дерево люди борются до последнего.

Маргарита Прохорчик, корреспондент СТВ:

У прохожих эта картина вызывает сочувственные взгляды. Но этим делу не поможешь, поэтому мы решили провести собственное расследование и выяснить: кто же все-таки виновен

Кто с безжалостным садизмом совершил вскрытие корневой системы более 40 лип. Люди в шоке.

Ольга Филиппова:

На самом деле больно смотреть на оголенные корни и засохшие листья, когда идешь утром на работу. С этим нужно что-то делать, потому что на самом деле в Минске очень мало деревьев, хотелось бы какие-то действия предпринять по этому поводу.

Удивительно, но люди доверяют больше телевидению, чем чиновникам из ЖЭС, ЖРЭО, Зеленстроя, Ведь именно коммунальщики обязаны не только следить за своей территорией, но и информировать людей, а ведь природа не терпит пустоты.

Волчек Елизавета:

Очень грустно смотреть на эти деревья, на самом деле такая ситуация не удовлетворяет, в Минске хочется видеть красивые здоровые деревья, парки, а это вызывает только чувство грусти и сожаления.

В Зеленстрое Первомайского района нам тонко намекнули, что ни земля, ни липы им не принадлежат и всю ответственность за погибающие деревья несет застройщик Бизнес Порт, а данная организация лишь согласилась на письменный комментарий происходящего в виде факса.

Время покажет, как Градострой сохранил существующие зеленые насаждения.

И в завершение сюжета небольшое жизненное наблюдение: Роза внушает любовь к природе. А шипы — уважение. Жаль, что липы не имеет шипов.