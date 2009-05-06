Более 4,5 тысяч заключенных в этом году будут освобождены досрочно

Указ об амнистии подписал Президент Беларуси. В этом году она приурочена к 65-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.

Самое тяжелое испытание для заключенного Андрея – разлука с семьей. Хотя брак он оформил уже за колючей проволокой.

– Я хочу воспитывать детей, потому что у меня двое маленьких детей осталось, мальчик и девочка, и мне очень их не хватает, мне бы хотелось вернуться к ним и заняться их воспитанием, – рассказал журналистам СТВ заключенный Андрей ЦУМАРЕВ.

Последние дни до амнистии тянулись медленно. Хотя за 2,5 года заключения Андрей научился скрашивать будни. Чтение, спорт, религия и даже курсы иностранных языков. Теперь, надеется, все это пригодится на свободе.

– Кто-то самообразованием занимается, кто-то ходит на курсы с помощью педагогов занимается. Я читаю больше психологию, мне это нравится, – рассказал Андрей Цумарев.

Цена свободы вполне материальна. Покинет стены колонии лишь тот, кто полностью возместит ущерб, причиненный государству. Возможность отработать долг есть абсолютно у всех.

– В этих условиях работа – самое важное, – считает заключенный Матвей ШАЙКЕВИЧ.

Шанс выйти на свободу не смогут использовать виновные в убийствах, изнасилованиях и нечистые на руку чиновники. Традиционно под амнистию попадают так называемые льготные категории: инвалиды, пенсионеры, беременные женщины и несовершеннолетние. Раньше выйдут на свободу и те, кто нарушил закон без больших социальных последствий. Устроить будущую новую жизнь помогут всем.

– При рассмотрении вопросов об условно досрочном освобождении либо о замене наказания более мягким, у нас 100%-ное решение бытового и трудового устройства. Также при применении амнистии и окончании срока отбытия наказания, у нас рассматриваются вопросы трудоустройства, – рассказал телеканалу СТВ зам. Начальника Исправительной колонии №3 Владимир КУПЧЕНКО.

Предположительно, более 4.5 тысяч осужденных выйдут в этом году из мест заключения. Досрочно освобожденные вернутся к нормальной жизни, твердо усвоив простую истину. Свобода – это право делать все, что не запрещено законом.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания «СТВ», Витебск.