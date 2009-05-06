Накануне 9 мая соцработники навестили ветеранов

Страна помнит своих героев. Каждому ветерану великой отечественной войны гарантирована социальная помощь.

Всё, начиная от покупки продуктов и заканчивая коммунальными платежами, будет сделано по первой просьбе.

В свой 85 день рождения Георгий Яковлевич и не ожидал, что местные социальные работники подготовили ему не только букет цветов. Ольга и Ирина предложили имениннику конкретную помощь – помыть окно. Георгий Яковлевич отказывался не долго, и работа закипела.

– Мне очень приятно помогать ветерану войны, – рассказала телеканалу СТВ социальный работник Ирина ШЕСТОПАЛЬКО. – Ну и сегодня юбилей у него, здоровья ему, счастья и всего самого хорошего.

Быть соцработником непросто, ведь только в Минске около 400 тысяч людей пожилого возраста. И у каждого свои проблемы. Чаще всего просят оплатить коммунальные услуги или купить продукты питания. Впрочем, очень многие ветераны отказываются от помощи, ведь все они молоды душой и стараются вести активный образ жизни.

– Мы призваны помогать людям. Тем, кто обделён каким-то вниманием, у которых, может, нет никаких родственников, – считает социальный работник Ольга МИСЮЧЕНКО.

На вопрос о привлекательности профессии Ольга отвечает прямо: – Вы знаете, для меня каждый пожилой человек это неординарный случай, у каждого своя судьба интересная, у каждого свои истории, которые действительно интересно слушать.

Жизненная история Георгия Яковлевича схожа с судьбами людей его поколения: средняя школа, война, работа на благо страны. Русский по национальности, он никогда не сожалел о том, что остался жить в Беларуси. Социальные гарантии государства позволяют ветеранам не волноваться о завтрашнем дне.

– Как он называется? Прожиточный минимум, по-моему. Это 256 тысяч которые я получаю к своей пенсии ну и получается пенсия неплохая, скажу прямо, нам с женой хватает вполне, – рассказал телеканалу СТВ ветеран Великой Отечественной войны Георгий КОПОСОВ.

В свои 85 Георгий Яковлевич руководит местным объединением инвалидов Отечественной Войны и постоянно отвечает на один и тот же вопрос: как оставаться таким молодым и здоровым?

О таких людях можно сказать – им годы не беда. Активная жизненная позиция плюс достойное социальное обеспечение – вот простой секрет счастливой старости.

Артём Кицененко, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.