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В Беларуси введён запрет на посещение лесов

06 мая 2009 13:56
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В стране сохраняется высокая пожарная опасность. Исключение пока – Витебская область.

С начала пожароопасного сезона в лесах республики зарегистрировано около тысячи пожаров. А за минувшие сутки их произошло почти четыре десятка. Огнём было объято почти 13 гектаров, однако все очаги возгорания оперативно потушены. Наибольшее количество лесных пожаров – в Брестской и Гродненской областях, а основная  причина таких происшествий, как правило, – человеческий фактор.

МЕЖДУ ТЕМ

Учёные обеспокоены состоянием посевов озимых и яровых зерновых в южных регионах Беларуси. Виной тому – засуха. Самая серьёзная ситуация с запасами влаги в Гомельской области. Её дефицит также ощущается в отдельных районах Брестского, Гродненского и Минского регионов. Учёные вместе с аграриями проводят обследование пострадавших посевов. Уже сегодня рейдовые группы выезжают в Витебскую область. По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра во многих районах республики пройдут кратковременные дожди. Они должны улучшить состояние посевов.

# общество

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