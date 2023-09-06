«Жители других стран хотят жить в нашей стране». Белорусское гражданство получили 24 иностранца

Белорусское гражданство получили 24 иностранца, проживающих в столице. Среди них уроженцы России, Украины, Азербайджана, Ливана, Эфиопии, Египта, а также лица без гражданства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городской ратуше в торжественной обстановке они произнесли клятву и пообещали соблюдать Конституцию Республики Беларусь.

А значит, защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность, быть патриотами, уважать государственные символы, духовные, исторические и культурные традиции нашей страны.

Галина Ромащенко:

Мы жили в Донецке. Мы решили здесь остаться, это очень помогло моим детям. Так получилось, что моя дочь после перенесенного ковида заболела сахарным диабетом. Теперь государство выделяет средства соответствующие, закупается качественный инсулин, выделяются полоски, чтобы можно было контролировать состояние и здоровье не ухудшалось.

Алексей Мухин:

Это очень приятно. Торжественность подчеркивает для меня лично знаковость этого события, это такой длительный путь.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Это такой, на мой взгляд, хороший маркер, который показывает, что жители других стран хотят жить в нашей стране – в Беларуси, самой безопасной, самой социально направленной, в стране для народа. Поэтому, конечно, очень приятно, когда обращаются к главе государства с просьбой предоставить белорусское гражданство. Это действительно заслуга нашего общества, народа и, конечно, нашего Президента.