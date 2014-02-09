Житель одной из деревень Гродненской области сделал лифт и 50-метровую ТВ-антенну своими руками

Новости Беларуси. Житель одной из деревень Гродненской области собственными руками сделал антенну длиной в 50 метров и лифт. Причем, специального образования у изобретателя нет. Теперь на второй этаж своего дома он поднимается, всего лишь нажав кнопку, а радио- и телепрограммы принимает идеального качества.

Подворье Антона Насуты в деревне Старые Василишки видно за несколько километров. Изобретатель-самоучка сам сконструировал и установил рядом с домом 50-тиметровую телевизионную антенну. Соседи уже окрестили это сооружение местной Эйфелевой башней.

Музыкант по образованию Антон Иванович начал изобретать именно благодаря музыке. Говорит, еще с детства мечтал слушать песни по радиоприемнику в хорошем качестве. Сначала соорудил 16-метровую вышку, постепенно наращивал высоту и в итоге получился настоящий ретранслятор. Сегодня на нем установлены и телевизионные антенны.

Еще одно изобретение Антона Насуты – дистанционные пульты управления радио, магнитофоном, телевизором и цифровым тюнером. Вся техника – в одной комнате, а управлять ею можно из любой точки дома.

Но своим главным достижением изобретатель считает лифт. После надстройки второго этажа решил подниматься не по лестнице, а со всеми удобствами. Конструкцию разработал сам, причем без единого чертежа.

Антон Насута:

Рассчитан на три человека, можно подниматься. В основном, на два – 240 кг поднимал. Сейчас можно больше – мощный двигатель поставил.

Три кнопки: вверх, вниз и аварийная остановка. Есть свет. Пока дверь не закроется, лифт не поедет. Продуман даже запасной выход – люк в полу и лестница. Мастер собрал все за год из подручных материалов. Первый двигатель, к примеру, от доильного аппарата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Насута:

Редуктор самодельный, я нигде не мог найти. От соломорезки сделал этот редуктор, поэтому он грохочет. Сейчас такой грохот идет. Там шестерни как в соломорезке, тем более они уже старые.

Антон Иванович соорудил целую пилораму. Станок по обработке древесины тоже собственной конструкции. Как результат – вся мебель в доме собрана своими руками.

Единственный минус, признается изобретатель, из-за увлечения техникой времени на музыку практически не остается. Правда, старенький баян всегда под рукой и хотя бы раз в день Антон Иванович затягивает любимую мелодию.