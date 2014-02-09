Профилактическую акцию «Безопасность в каждый дом» проводят минские спасатели

Новости Беларуси. Безопасность в каждый дом. Профилактическую акцию проводят столичные спасатели. Под особым контролем традиционно – частный сектор. Навещают сотрудники МЧС одиноких пожилых людей, а также многодетные семьи. Усилен мониторинг на строительных площадках.

Впрочем, сражаются с огненной стихией не только делом, но и словом. О мерах пожарной безопасности рассказывают даже в крупных торговых центрах.

С начала года по Республике произошло более тысячи возгораний. Огонь унес 166 жизней, четыре из них – детские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Варава, начальник Центра пропаганды, обучения и социокультурной деятельности при Минском городском управлении МЧС:

Основной целью данного мероприятия является еще раз обратить внимание граждан на соблюдение элементарных требований правил пожарной безопасности с целью предотвращения гибели и травматизма людей на пожарах.