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Профилактическую акцию «Безопасность в каждый дом» проводят минские спасатели

09 февраля 2014 15:34
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Новости Беларуси. Безопасность в каждый дом. Профилактическую акцию проводят столичные спасатели. Под особым контролем традиционно – частный сектор. Навещают сотрудники МЧС одиноких пожилых людей, а также многодетные семьи. Усилен мониторинг на строительных площадках.

Впрочем, сражаются с огненной стихией не только делом, но и словом. О мерах пожарной безопасности рассказывают даже в крупных торговых центрах.

С начала года по Республике произошло более тысячи возгораний. Огонь унес 166 жизней, четыре из них – детские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Варава, начальник Центра пропаганды, обучения и социокультурной деятельности при Минском городском управлении МЧС:
Основной целью данного мероприятия является еще раз обратить внимание граждан на соблюдение элементарных требований правил пожарной безопасности с целью предотвращения гибели и травматизма людей на пожарах.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт

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