В Брестской области возрождают традицию ткачества народного костюма

Новости Беларуси. В Брестской области возрождают старинную традицию ткачества народного костюма. Секрет уникальной техники смогла «разгадать» мастерица, которой под 80 лет. Теперь своими знаниям она делится с молодыми рукодельницами.

Побывать в деревне Доропеевичи — что вернуться в прошлое: в деревенской хате домотканые рушники, хозяева в национальных костюмах, а каждая деталь интерьера — настоящий музейный экспонат, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Степанида Алексеевна за «крёсна» села в 7 лет — любимое занятие не оставляет и в 78. Говорит главное, что удалось сделать в этом ремесле — «разгадать» старинный секрет ткачества национального костюма.

Степанида Степанюк, мастерица:

Знаете что, так хотела, такое желание было. Думала как это так, безграмотные люди придумали такое ткачество, а мы не можем. Легла спать, а ночью снится мне, что я иду по зеленой лужайке, а вдали кресна, и женщина за ними сидит. И я думаю, теперь я уже научусь. Наутро проснулась, накинула нитки - реже и получилось. Я аж заплакала.

Валентина Струнец, директор малоритского районного центра народного творчества:

Уникальность нашего костюма в том, что юбки, которые носили, наши тканы «кожушком» - на лицевой стороне не видны нити основы, только с изнанки. Мы свозили всех бабушек в районе, они не смогли нам рассказать. Мы работали с Кобринким районом, в библиотеке, мы сотрудничали с университетом - и получилось. Так никто не смог нам рассказать.

Освоив уникальную технику, тайны из нее Степанида Алексеевна делать не стала: с удовольствием передает свои умения молодым мастерицам. Сегодня за старинными прялками и ткацкими станками — школьницы, которые мечтают походить на своих прабабушек

Екатерина Полетило, ученица:

Мне нравится. Я хочу быть похожей на своих прабабушек, бабушек. Это очень хорошее дело. Оказывается, сначала боишься и трудно. Но это хорошо и очень нравится.

Исконно женские ремёсла — кропотливые и нелегкие. Только на то, чтобы выткать одну юбку уходит не менее месяца. Старинное ткачество востребовано и сегодня. Мастерицы Малоритского центра народного творчества ткут костюмы для народных коллективов, а значит — нить ткацкого станка по-прежнему надежно связывает настоящее с традициями прошлого.