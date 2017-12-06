Житель Минского зоопарка медведь Тристан готовится к спячке

Новости Беларуси. Ну а главный любимчик детей в Минском зоопарке – медведь Тристан уже готовится к спячке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пока зимний отдых косолапого задерживает теплая погода. А если морозы всё же ударят, здоровому сну мишки ничто не помешает. Кстати у него самый лучший аппетит в зоопарке.

Елена Бодрова, младший научный сотрудник просветительского отдела Минского зоопарка:

Животные у нас уже приучены, утром их кормят, поэтому они обычно выходят. Он начинает шевелиться ещё в своей берлоге, шуршит сеном, ему раскладывают еду. Изредка он может выйти