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Житель Минского зоопарка медведь Тристан готовится к спячке

06 декабря 2017 20:42
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Новости Беларуси. Ну а главный любимчик детей в Минском зоопарке – медведь Тристан уже готовится к спячке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Житель Минского зоопарка медведь Тристан готовится к спячке -1

Пока зимний отдых косолапого задерживает теплая погода. А если морозы всё же ударят, здоровому сну мишки ничто не помешает. Кстати у него самый лучший аппетит в зоопарке. 

Житель Минского зоопарка медведь Тристан готовится к спячке -3

Елена Бодрова, младший научный сотрудник просветительского отдела Минского зоопарка: 
Животные у нас уже приучены, утром их кормят, поэтому они обычно выходят. Он начинает шевелиться ещё в своей берлоге, шуршит сеном, ему раскладывают еду. Изредка он может выйти 

Житель Минского зоопарка медведь Тристан готовится к спячке -5

В это время всем обитателям полагается горячая еда и утеплённые домики. В полудрёме, кстати, находятся и два барсука.  

# общество # Зоопарк # Фотофакт # Елена Бодрова

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