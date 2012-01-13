Залу для шлюбных цырымоній адчынілі ў Вілейскім краязнаўчым музеі

Цяпер тамтэйшыя маладажоны змогуць спраўляць вяселле, прытрымліваючыся даўнейшых звычаяў і народных традыцый.
Адчуць дух мінулых гадоў маладым дапаможа і сама абстаноўка ў музеі. Тут ёсць сапраўдная выбеленая беларуская печ. У куце – беліч абразоў.
Пасля правядзення абраду будучых мужа і жонку запросяць на экспазіцыю рарытэтных фотаздымкаў. Нявесты змогуць параўнаць сваё шлюбнае ўбранне з даўнейшымі вясельнымі сукенкамі, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».
Сяргей Ганчар, дырэктар ДУ «Вілейскі краязнаўчы музей»:
Фонды папоўніліся вясельнай атрыбутыкай. Акрамя таго, што будзе прадстаўлены здесь старадаўні ўбор 30-х гадоў (плецены вянок), таксама будуць вянкі 50-х, 60-х гадоў, якія мы набылі ў экспедыцыях. І нават мода 70-80-х гадоў, калі модны былі розныя шляпкі.