Прямой эфир

Залу для шлюбных цырымоній адчынілі ў Вілейскім краязнаўчым музеі

13 января 2012 14:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Цяпер тамтэйшыя маладажоны змогуць спраўляць вяселле, прытрымліваючыся даўнейшых звычаяў і народных традыцый.

Адчуць дух мінулых гадоў маладым дапаможа і сама абстаноўка ў музеі. Тут ёсць сапраўдная выбеленая беларуская печ. У куце – беліч абразоў.

Пасля правядзення абраду будучых мужа і жонку запросяць на экспазіцыю рарытэтных фотаздымкаў. Нявесты змогуць параўнаць сваё шлюбнае ўбранне з даўнейшымі вясельнымі сукенкамі, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Сяргей Ганчар, дырэктар ДУ «Вілейскі краязнаўчы музей»:
Фонды папоўніліся вясельнай атрыбутыкай. Акрамя таго, што будзе прадстаўлены здесь старадаўні ўбор 30-х гадоў (плецены вянок), таксама будуць вянкі 50-х, 60-х гадоў, якія мы набылі ў экспедыцыях. І нават мода 70-80-х гадоў, калі модны былі розныя шляпкі.

# общество # Музеи

Другие новости рубрики

Все новости
13 января 2012 14:41

Каманда Дзяржынскай гімназіі стала прызёрам Кубка Беларусі па корфболе, саступіўшы толькі магіляўчанам

13 января 2012 13:53

Виктория Азаренко стала победительницей теннисного турнира в Сиднее

13 января 2012 13:31

В Беларуси размер кредита на строительство будет напрямую зависеть от размеров всей жилой площади, находящейся в собственности получателя