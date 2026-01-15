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Премьер-министр Беларуси ознакомился с работой предприятия «Нафтан»

15 января 2026 19:05
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Сейчас об индустриальных флагманах, которые являются не только градообразующими предприятиями, но и определяют лицо белорусской экспортоориентированной экономики. Речь о предприятии «Нафтан». Его сегодня посетил глава правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Беларуси ознакомился с работой предприятия «Нафтан»-2

На встрече подвели итоги работы нефтеперерабатывающей отрасли за прошлый год, а также обсудили перспективы новополоцкого предприятия на предстоящую пятилетку. В ней у «Нафтана» особая роль и задачи. Глубина переработки нефти на заводе уже достигла 92 %.

Премьер-министр Беларуси ознакомился с работой предприятия «Нафтан»-4

Олег Жебин, генеральный директор ОАО «Нафтан»:
Поставлены новые задачи. Безусловно, они будут выполнены. В 2025 году «Нафтан» закончил с чистой прибылью. Вопросы касались и модернизации, и повышения эффективности переработки нефти, и взаимодействия, и внутриотраслевое, и межотраслевое. Следующее наше направление, этап развития – это нефтехимия. Подходим к этому решению вопроса аккуратно и последовательно.

Флагман нефтеперерабатывающей промышленности Беларуси успешно работает вот уже 62 года. Самой масштабной программой инвестиционного развития в истории предприятия стал ввод в эксплуатацию комплекса замедленного коксования. Проект по многим позициям принципиально новый и уникальный не только для завода, но и для Беларуси. Это позволяет получать практически всю линейку светлых нефтепродуктов. В их числе углеводородный и сжиженный газ, а также бензин. Востребованные в том числе на внешнем рынке газойль и нефтяной кокс.

# Александр Турчин # Предприятия Беларуси

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