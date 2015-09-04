Новости Беларуси. Жерар Депардье собирается пожить в Беларуси. Об этом знаменитый французский актер сообщил в интервью журналу Le Figaro TV Magazine. Он признался, что хочет продать все принадлежащее ему во Франции имущество и приехать в Синеокую – настолько его поразили красоты нашего края, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Жерар Депардье приезжал в Беларусь в конце июля этого года. Во время визита он попарился в бане, попробовал блюда национальной кухни, посетил сельскохозяйственное предприятие в Минской области и встретился в неформальной обстановке с президентом Александром Лукашенко, который дал актеру мастер-класс косьбы.