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Единую систему трансфера введут в воздушной гавани ЕАЭС

04 сентября 2015 14:36
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Новости Беларуси. Путешествовать с пересадками в международных аэропортах стран ЕАЭС станет проще. Решение о введении единой системой трансфера одобрила Евразийская экономическая комиссия.

Пассажирам больше не придётся повторно регистрировать багаж в транзитном городе. Теперь этим будет заниматься перевозчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аэропорты России, Армении, Кыргызстана, Казахстана и Беларуси перейдут на новую систему работы в течение месяца.

Исключение коснутся только багажа, в котором будут вещи, подлежащие таможенному декларированию. Ожидается, что новые правила сократят время путешествия и сделают перелет более комфортным.

Ольга Герасенко, начальник отдела рекламы и коммуникаций Белорусской авиакомпании:
Если бы данная система не была внедрена, то в транзитном пункте пассажиру пришлось бы, выйдя из рейса, идти на стойку регистрации, забирать багаж, заново идти его перерегистрировать и отдавать на ленту. Только потом получать его в конечном пункте следования. 

# общество # Авиасообщение # Ольга Герасенко

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