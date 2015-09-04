Единую систему трансфера введут в воздушной гавани ЕАЭС

Новости Беларуси. Путешествовать с пересадками в международных аэропортах стран ЕАЭС станет проще. Решение о введении единой системой трансфера одобрила Евразийская экономическая комиссия.

Пассажирам больше не придётся повторно регистрировать багаж в транзитном городе. Теперь этим будет заниматься перевозчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аэропорты России, Армении, Кыргызстана, Казахстана и Беларуси перейдут на новую систему работы в течение месяца.

Исключение коснутся только багажа, в котором будут вещи, подлежащие таможенному декларированию. Ожидается, что новые правила сократят время путешествия и сделают перелет более комфортным.

Ольга Герасенко, начальник отдела рекламы и коммуникаций Белорусской авиакомпании:

Если бы данная система не была внедрена, то в транзитном пункте пассажиру пришлось бы, выйдя из рейса, идти на стойку регистрации, забирать багаж, заново идти его перерегистрировать и отдавать на ленту. Только потом получать его в конечном пункте следования.