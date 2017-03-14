Женщины Беларуси: какой портрет представили статисты и в чем сила слабой половины человечества

Новости Беларуси. Настоящее весеннее украшение города – минчанки. В эти дни шесть истинных леди готовятся представить столицу на национальном конкурсе «Женщина года». Среди претенденток на победу – доктор, депутат, ученый, общественный деятель, педагог, сотрудник пищепрома. В основном это заботливые мамы и успешные руководители.

Дети:

Настоящая женщина должна быть доброй, красивой и должна вкусно готовить.

Красивая, ухоженная, умная.

Устами младенцев глаголет истина. Ирина Брониславовна за свою жизнь воспитала двоих детей. На счету минчанки десятки прорывных проектов, которые она посвятила семье. Выставка «Материнство и детство», фестиваль близнецов и двойняшек, конкурс на лучшую многодетную семью – тоже ее детище.

Ирина Журавская, победитель городского этапа конкурса «Женщина года-2016»:

Четкое планирование и все делать сразу. Ничего не откладывать на потом. И тогда все получается.

Уже в пятом классе маленькая Ирочка вязала папе свитер, а, будучи студенткой, стала номинантом конкурса «Хозяйка города». Лидерские качества проявились в ней уже в раннем возрасте. А чуткое сердце помогает разглядеть таланты и в других.

Ирина Журавская, победитель городского этапа конкурса «Женщина года-2016»:

Что главнее – семья или работа? Ваш бы вопрос понравился бы моему мужу, который, конечно, меня к работе очень сильно ревнует. И говорит, что я принадлежу своей работе, всем людям, которые меня знают, бесконечно звонят. Конечно, на первом месте семья.

Белорусские женщины известны своими лучшими качествами далеко за пределами родины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А вот какой портрет среднестатистической горожанки представили статисты. Как оказалось, ей немного за 40. Больше всего женщин в сфере здравоохранения и социальных услуг, с высшим и средним специальным образованием. Замуж отечественные барышни выходят в 25,5, а первого ребенка рожают в 26.

Мы поинтересовались на улицах Минска, в чем же сегодня сила слабой половины человечества.

Минчане:

Слабый пол сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому.

Наверное, в нежности. Наверное, в доброте.

Женщины всегда красивы: и в молодости, и в среднем возрасте, и в старости. В этом сила.

Прекрасная половина столицы сегодня покоряет модные подиумы, преуспевает в карьере, изобретает научные проекты, воспитывает замечательных детей. И, пожалуй, женщиной года по праву могут считаться горожанки, которые в своей повседневной жизни искусно сочетают и ум, и красоту, и заботу о близких.