«Женщина уходит на пенсию в 60 лет, а мужчина – в 63»: доктор экономических наук Владимир Шимов – об экономически выгодном варианте

Новости Беларуси. Математику заслуженного отдыха продолжим с гостем программы «Неделя» на СТВ – это экс-министр экономики Беларуси, автор первой программы социально-экономического развития страны, доктор экономических наук, профессор Владимир Шимов.

Пенсионная система – это как детская считалочка: мы делили апельсин, десять нас, а он один. Только в данном случае не десять, а гораздо больше. Я правильно рассуждаю?



Владимир Шимов, доктор экономических наук, профессор:

Примерно так. Дело в чем: идет естественный процесс старения населения. И доля пожилых людей постоянно в общей численности населения увеличивается. Ртов все больше и больше на один и тот же апельсин. Поэтому дольки, которые им попадают, их все меньше и меньше. Вы знаете, эти годы, особенно девяностые – начало двухтысячных, но в основном девяностые, они были кризисными, крайне нестабильными, резко упала рождаемость населения. Дальше, может быть, будет рождаемость больше, если уровень благосостояния не будет падать, а будет расти. А пока это естественные процесс. А здравоохранение развивается, вы это понимаете. Мы пришли к тому, что женщины – ожидаемая продолжительность 78 с лишним лет, у мужчин – 67 с лишним.

А если возвращаться к двум чашам: кормильцев из-за демографической ситуации девяностых меньше, едаков больше. Как уравнять? Где вот та пропорция? Пятьдесят на пятьдесят должно быть или как?



Владимир Шимов:

Нет. Здесь никаких пятьдесят на пятьдесят не должно быть. Есть определенные пропорции. Всегда считается такой критический рубеж, когда на одного работающего – вот, допустим, как сегодня: на 100 человек 61 пенсионер.

Пока 61. Ожидается 73.

Владимир Шимов:

А еще больше ожидается. А на самом деле, их должно быть примерно 30-40.

Вдвое меньше.



Владимир Шимов:

Вдвое меньше. Вот тогда та система пенсионная, которая работает у нас, так называемая распределительная, она вполне эффективна. Фактически на вот этом пенсионном возрасте остались мы, Россия и Узбекистан. То есть 55-60. И Украина. Все остальные уже имеют либо 58-63, либо 60-65. Но большая часть имеет соотношение 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Все остальные уже перешли.



Правительство в данном случае предлагает три варианта повышения пенсионного возраста: кому-то больше, кому-то меньше. Вы приверженец какого из них?



Владимир Шимов:

Вы знаете, я бы сказала так: тут нужно учитывать, во-первых, и гендерный аспект, разрыв в пенсионном возрасте.



Пять лет.

Владимир Шимов:

Я говорю пока о разрыве. Я не говорю о каком. Обязательно нужно. Почему? Социальная нагрузка на женщин, она достаточно весомая, особенно в молодые годы, в средние годы – когда детей выращивают, учат в школе и так далее, домашнее хозяйство, это все трудоемкие вещи, и их нужно учитывать. С другой стороны мы должны понимать, что средняя продолжительность жизни мужчин значительно меньше, и мы не должны назначать выход на пенсию очень близко, ну прямо рядом со средней ожидаемой продолжительностью жизни. Поэтому, возвращаясь к этим вариантам, экономически самый выгодный и правильный вариант – это действительно 60 на 65. Женщины – 60, мужчины – 65. а вот если учитывать те факторы, о которых я сказал, это 60 и 63. разрыв гендерный остается: женщина уходит раньше на пенсию в 60 лет, а мужчина – в 63. Но у них тогда увеличивается, но сохраняется приемлемый разрыв между выходом на пенсию и средней продолжительностью.

Но вы против гендерного равенства, которое практикуют во многих странах.

Владимир Шимов:

Вы знаете, во многих странах это действительно существует. Но они к этому пришли тоже не сразу. И я думаю, что сегодня уровень эмансипации наших женщин не тот, чтобы мы выравнивали.

Но он растет.



Владимир Шимов:

Но он растет. Так и разрыв уменьшается. Было пять, станет три, допустим, по тому варианту, приверженцем которого я являюсь.



Я так понимаю, что повышение пенсионного возраста это только первый потенциальный шаг, который решит все эти проблемы.

Владимир Шимов:

Я глубоко убежден в том, что мы подошли сегодня к той черте, когда уже ждать нельзя, если мы говорим о стабильной социальной системе обеспечения. Второй шаг, который мы должны сделать, меняя возраст пенсионный, это, конечно, нужно радикально менять саму систему пенсионного обеспечения. Та распределительная, которая существует, она существует во многих странах. И является как бы гарантированной государственной пенсией.



Эта та самая вскладчину. А следующий этап?

Владимир Шимов:

Да, вскладчину. А следующая – это добровольная накопительная система. В зависимости от того, сколько человек поучает, он может дополнительно, на специальные счета откладываются эти деньги, они начинают работать на финансовом рынке, приносить ему дивиденды, либо лежать в банке под проценты тоже. И таким образом накапливается вторая, и, как правило, она значительно большая часть, чем та, которая гарантируется государством.

Самое важное – мотивация появляется.

Владимир Шимов:

Мотивация появляется железная. Человек понимает, что это индивидуальный, персонифицированный счет, в отличие от распределительной, где мы просто перечисляем в Фонд социальной защиты. А здесь ты работаешь уже на себя. Мотивация колоссальная. Да, некоторая часть привыкла: пусть немного, но гарантированно. Но есть активная часть населения, которая считает, что во время продуктивного возраста она может создавать себе задел хороший на будущее, на пенсионный возраст. Для чего? Вы понимаете, нам нельзя, чтобы человек, уходя на пенсию, переходил в иной, или приобретал иной социальный статус и иной жизненный уровень. Все-таки в цивилизованных странах этот переход, он не связан с падением жизненного уровня. И вот принимая вот эти решения, они ориентированы на это, на будущее благосостояние.