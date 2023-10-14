Женщина платила кредит за жильё, которого нет! Помогли только в Совете Республики

Новости Беларуси. В центре всех процессов в Беларуси человек и его интересы. Особое внимание в нашей стране – работе с людьми. В Совете Республики провели больше 200 телефонных линий, несколько десятков личных приемов, рассмотрели около 6 тысяч обращений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот и на этой неделе к сенаторам можно было дозвониться по вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в этой сфере. В преддверии Дней матери и отца, а также Недели родительской любви такая обратная связь оказалась как нельзя кстати. Оксана Семашко пообщалась с теми, кому удалось помочь.

В марте 2020 года Людмила Даниловна взяла кредит на покупку двушки, но уже спустя пару лет ее дом признали аварийным и пустили под снос. Владельцам квартиры предоставили арендное жилье в новостройке, должны были выплатить еще денежную компенсацию, да все медлили. Меж тем Людмила Даниловна по-прежнему платила кредит за жилье, которого уже нет, аренду и коммунальные. А компенсации так и не было. Помочь в решении вопроса на местном уровне не смогли. Дело сдвинулось с мертвой точки только после обращения в Совет Республики.

Людмила Васильева, жительница г.п. Зеленый Бор:

Не ожидала, что простой человек может так вот попасть. Меня выслушали, сказали, что мой вопрос будет под контролем. И к Новому году в 2022 году, в декабре, раздался звонок из Совета Республики, из приемной, и сообщили, что можете получать компенсацию. Все здорово, все есть, я очень обрадовалась, вовремя погасила кредит, и сейчас мы живем в красивой, просторной арендной квартире. И я хочу сказать особые слова благодарности нашему Президенту Александру Григорьевичу за что, что очень налажена хорошо система обращения граждан, вопросы решаются, вы видите, как и мой, в положительную сторону.

Наталья Гречка, жительница Гомеля:

Тут кто-то мне звонит из знакомых и говорит: «Ты знаешь, принимает депутат Национального собрания у нас в Гомеле. Попробуй».

К сенатору Наталью Гречку привела материнская любовь. Ее дочь 9 лет страдает от редкого неврологического заболевания. Западные санкции назначили отмену белорусской пациентке. Жизненно необходимый препарат попросту перестал поступать в нашу страну. И тогда мама пошла на крайние меры – записалась на прием к парламентариям. Лекарственную проблему изучили.

Наталья Гречка:

Это лекарство мы получили. И сейчас она его пропивает. Не могу сказать, что оно сильно ох и ах, но это притупило эту болезнь, то есть приостановило, это самое важное и главное, потому что эта болезнь неизлечима, ее просто надо поддерживать.

10 лет назад в семье Будай случилась большая беда. Валентина Николаевна попала в больницу с опухолью головного мозга. Минчанке была проведена сложнейшая операция. Она прошла успешно, но в силу возраста пожилая женщина практически полностью перестала слышать. Чтобы вновь общаться с родными и близкими, необходим был дорогостоящий слуховой аппарат. Личный прием граждан дал возможность быть услышанными.

Ольга Будай, жительница Минска:

Мы обратились на прямую телефонную линию к Байко Валентину Валентиновичу. Он очень по-доброму сразу отозвался на нашу просьбу, и в течение недели маме был приобретен слуховой аппарат. Это было несказанное счастье, потому что человек, который не видит или не слышит, теряет связь с миром.

Валентина Будай, жительница Минска:

Я была просто потрясена, нет слов. Очень-очень благодарна. Это так важно – вовремя протянуть руку.

Благодаря умению услышать друг друга тысячи обращений граждан нашли ответы. Трудоустройство, качество медобслуживания, ЖКХ и инфраструктура. К сенаторам практически ежедневно обращаются белорусы с самыми разными проблемами.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Выезжая в регионы и работая там, это своего рода школа подготовки молодых кадров, потому что много есть вопросов, которые возникают не оттого, что их не хотят сделать, а иногда и не знают, как сделать это правильно, особенно много вопросов по порядку изъятия и предоставления земельных участков, где человек, который выполнил работу, ошибся, ну, как казалось ему, мелочь на полметра, а создал проблему потом для нескольких человек при получении удостоверяющих документов. Поэтому система, которая построена в Совете Республики, позволяет эти вопросы решать.

Каждая просьба разбирается детально, немало удается решить одним телефонным звонком. И пусть некоторые из них в рамках страны не так и велики, но решение их крайне необходимо в масштабах семьи или населенного пункта.