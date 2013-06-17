Новости Беларуси. Выдающегося ученого-конструктора, героя Беларуси Павла Мариева чествовали 17 июня в Минске. Ему исполнилось 75. Юбиляра поздравили представители Академии наук и трудовых коллективов ведущих машиностроительных предприятий.

Почти всю сознательную жизнь Павел Лукьянович посвятил «Белорусскому автомобильному заводу», где прошел путь от простого технолога до главного инженера. А в 1992 году Мариев возглавил родное предприятие.

Доктор технических наук, автор порядка 30 научных работ и двух патентов. Ныне он руководит техническим Центром института машиностроения Академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Мариев, герой Беларуси, директор научно-технического центра «Карьерная техника» ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси»:

Наш Центр сегодня состоит из трех лабораторий. Все наши работы нацелены на «БелАЗ», на карьерную технику. И совместно с заводскими конструкторами, инженерами, исследователями мы проводим в жизнь задания научно-технических государственных программ. Это в основном создание новой техники, новых образцов.