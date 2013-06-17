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Минские кондитеры и пекари организуют бесплатные дегустации в магазинах города

17 июня 2013 06:02
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Новости Беларуси. Столичные кондитеры и пекари организуют бесплатные дегустации в минских магазинах. По их мнению, такая акция поможет минчанам быстрее познакомиться с новыми сортами хлеба.

Столичные хлебозаводы непрерывно работают над расширением ассортимента, и минчане порой просто не успевают следить за всеми новинками. К тому же в последнее время уровень продаж хлебобулочных изделий заметно снизился. Одна из причин – уменьшение потребления хлеба населением. В жаркую пору предпочтение отдается овощам и фруктам.

Вместе с тем хлебопеки уверены, что продукция минских хлебозаводов может стать хорошим дополнением к блюдам из овощей. Для тех, кто следит за фигурой, предложат богатый выбор диетических продуктов на основе злаков и клетчатки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Еда

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