Жаркие выходные до +36. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Жаркие выходные ожидают белорусов. В стране объявлен оранжевый уровень опасности. Днем столбики термометров покажут от 24 до 36 градусов тепла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местами по Беларуси ожидаются грозы, но по большей части будет переменная облачность. Медики и спасатели призывают граждан соблюдать в эти дни осторожность. По возможности избегать прогулок под палящим солнцем, надевать головной убор, пить больше жидкости. Особенно внимательными к своему самочувствию необходимо быть пожилым гражданам.