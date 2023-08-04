Прямой эфир

Жаркие выходные до +36. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

04 августа 2023 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Жаркие выходные ожидают белорусов. В стране объявлен оранжевый уровень опасности. Днем столбики термометров покажут от 24 до 36 градусов тепла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жаркие выходные до +36. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности-1

Местами по Беларуси ожидаются грозы, но по большей части будет переменная облачность. Медики и спасатели призывают граждан соблюдать в эти дни осторожность. По возможности избегать прогулок под палящим солнцем, надевать головной убор, пить больше жидкости. Особенно внимательными к своему самочувствию необходимо быть пожилым гражданам.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси убрали почти 34% площадей с зерновыми и зернобобовыми
04 августа 2023 07:43

В Беларуси убрали почти 34% площадей с зерновыми и зернобобовыми

Готовь сани летом. Подготовка к отопительному сезону завершится в срок – Минэнергетики
04 августа 2023 07:42

Готовь сани летом. Подготовка к отопительному сезону завершится в срок – Минэнергетики

Каждый белорус в среднем сдал в переработку 4,5 кг вторресурсов
04 августа 2023 07:23

Каждый белорус в среднем сдал в переработку 4,5 кг вторресурсов