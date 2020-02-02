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Вступили в силу новые визовые правила ЕС. Шенген для белорусов теперь по 80 евро

02 февраля 2020 11:20
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Новости Беларуси. Со 2 февраля стоимость шенгенской визы для белорусов составляет 80 евро. Это предусматривает вступивший в силу обновлённый Визовый кодекс Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вступили в силу новые визовые правила ЕС. Шенген для белорусов теперь по 80 евро-1

Такая цена будет действовать до ратификации Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью, которое было подписано 8 января. Переговоры велись на протяжении пяти лет.

Шенген всё-таки будет по 35 евро: Беларусь и ЕС подписали визовое соглашение

Таким образом, после вступления в силу соглашения стоимость шенгенской визы для белорусов снизится до 35 евро. Это случится ближайшим летом, после окончания всех юридических процедур.

Вступили в силу новые визовые правила ЕС. Шенген для белорусов теперь по 80 евро-4

# Европейский союз # общество # Фотофакт

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