«Земляки сейчас продолжают наше дело». В Беларуси 19 марта празднуют День моряка-подводника

Новости Беларуси. День моряка-подводника отмечают 19 марта в Беларуси. Накануне в честь праздника в столице состоялось торжественное построение. Военные со всех регионов страны собрались, чтобы почтить память сослуживцев, погибших при выполнении служебного долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравить белорусских моряков с профессиональным праздником прибыли их российские коллеги. После торжественной части в храме прошла поминальная служба по тем, кто так и не вернулся в родную гавань. Затем для военнослужащих провели экскурсию и патриотический концерт.

Владимир Рыбалко, капитан первого ранга, председатель Могилевского союза военных моряков:

Военно-морской флот атомный входит в триаду, в триаду, которая защищает нас. Это триада ядерных вооруженных сил. Защищает нас, я имею в виду Союзное государство – Россию и Беларусь. И наши земляки сейчас продолжают наше дело. Уже наши воспитанники, наши дети в погонах капитана первого ранга, в адмиральских погонах продолжают наши традиции.