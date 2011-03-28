Еврочиновники хотят запретить Беларуси участвовать в международной конференции «25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего» в Украине

Четверть века назад, 26 апреля 1986 года, случилась крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа — авария на Чернобыльской АЭС. В Беларуси о последствиях аварии знают не понаслышке. Значительная часть нашей территории пострадала от загрязнения.

В апреле нынешнего года Киев станет городом сразу двух международных встреч. В украинской столице пройдет саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии, а также международная конференция «25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего». Присутствие на этих мероприятиях страны, наиболее пострадавшей от Чернобыля, причем на самом высоком уровне, не просто закономерно, а принципиально важно. Тем временем, запад, что, впрочем, уже ни для кого не удивительно, в очередной раз решил публично надавить на наше больное место. У отдельных еврочиновников возникают инсинуации по поводу участия Главы нашего государства в конференции. Но ставить такого рода ультиматумы как минимум не этично.

Дмитрий Шедко, главный редактор журнала «Планета»:

На самом деле, такая позиция — она, мягко говоря, удивительная. Потому что обсуждать проблемы Чернобыльской катастрофы без участия страны, которая больше всего пострадала от этой трагедии, просто немыслимо. И это уже даже не вопрос практической ценности, реалистичности программ, которые разрабатываются для преодоления последствий, это уже, на самом деле, вопрос морали и совести.

Павел Потапейко, эксперт информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь:

Кроме как чисто политическими играми вообще невозможно объяснить подобные вещи. Это, в сущности, плевок в лицо всем пострадавшим в катастрофе, не зависимо от страны. Но для кое-кого все средства хороши. Чтобы нанести ущерб, навредить стране, которая не готова плясать под чью-то дудку, мол, давайте мы не пустим наиболее пострадавшего туда, где обсуждаются его проблемы.

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ECOOM:

Они очень не хотят слышать нелицеприятную правду о том, что мы были брошены с этой бедой и мы лучше всех стран, которых она коснулась, с ней справляемся. Мы тратили, тратим и будем тратить огромные средства на то, чтобы наша земля была чище, люди жили в более комфортных условиях, а также в технологии и производство. Это застарелая болезнь. Нам не помогали и помогать не собираются.

В каждую годовщину аварии на ЧАЭС Александр Лукашенко посещает пострадавшие регионы. Это уже святая традиция. Президент встречается с людьми и лично контролирует, как реализуются проекты. И надо отметить, что за годы суверенитета удалось сделать то, чего в мире никто даже не пытался. С самого начала, отказавшись от простого решения — консервации этих территорий — стали думать о возрождении земель. Получилось. Теперь благодатную почву язык не поворачивается назвать загрязненной. Свели к минимуму и следы немирного атома не здоровье людей. В центре радиационной медицины в Гомеле лечатся не только белорусы. Иностранные пациенты здесь — более частые гости.

Оставшись по сути один на один со своими проблемами, сейчас страна входит в период отдаленных последствий катастрофы. И все равно не экономит. Ежегодно на их ликвидацию тратится более миллиарда долларов. Но глобальная трагедия для нас стала местной бедой. Однако и катастрофа на ЧАЭС, и нынешняя ситуация в Японии показывают: локальных аварий такого рода не бывает. И уж тем более не место здесь политическим амбициям, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».