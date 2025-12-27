Зеленский хочет «продать» Трампу новый мирный план из 20 пунктов

Дипломатическая работа по поиску путей урегулирования украинского конфликта продолжается. СМИ сообщают, что уже завтра во Флориде Трамп и Зеленский проведут переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что их четвертая за год встреча может пройти в Палм-Бич в 23:00 по минскому времени. Фактически это продолжение флоридских консультаций с участием представителей России, Украины и спецпосланников Трампа.

Повестка ожидаемо сложная. Ключевыми и самыми спорными остаются вопросы территорий и гарантий безопасности – темы, которые не поддаются быстрым решениям в нынешних политических реалиях.

По имеющейся информации, во Флориде Зеленский попытается продать Трампу новый мирный план из 20 пунктов. Он был разработан в ходе нескольких раундов переговоров украинской стороны с американской делегацией и европейскими лидерами.

Однако глава США уже дал понять: без его личного одобрения этот план не имеет политического веса. Более того, ранее Трамп заявлял, что готов к встрече с Зеленским лишь при наличии реальных признаков близкой сделки. При этом американский президент не скрывает и своего намерения выйти на прямой контакт с российским лидером Владимиром Путиным.