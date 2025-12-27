21 производство запустили в Могилёвской области за 3 года. Как государство помогает бизнесу
Когда нет выхода к морю, это не повод отказываться от амбициозных идей. В рамках программы «Один район – один проект» в Беларуси появляются производства, которые еще недавно казались невозможными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из таких примеров – высокотехнологичный рыбный кластер в Краснопольском районе. Как локальный проект превращается в стратегию развития целого региона – в сюжете Юлии Мычки.
Плыть против течения – тактика не только для форели, но и бизнес-стратегия Беларуси. Без выхода к морю страна создает свое производство ценных пород. Еще 15 лет назад это казалось авантюрой. Риски высокие, условия для форели сложные.
Но сегодня в Краснопольском районе в рамках программы «Один район – один проект» запустили первое из трех предприятий рыбного кластера юго-востока Могилевской области. Это высокотехнологичное производство с мощностью до 1000 тонн форели в год.
Виталий Бомихов, директор предприятия «Рыбхоз Палуж»:
На сегодняшний день у нас идет активная фаза зарыбления. Зарыблено 200 тысяч голов малька в среднем 20-30 грамм. И начинаем зарыбление товарной рыбы.
Комплекс – это почти 70 бассейнов для рыбы разных возрастов и размеров. Здесь почти все работает на автомате. Система сама регулирует уровень кислорода и подает точное количество корма. Из бассейна в бассейн она перемещается по специальным каналам, как по метро. Комплекс деревни Палуж – это только старт. Он запускает глубоководную стратегию целого региона – от икринки до товарной рыбы.
Виталий Бомихов:
У нас еще есть аналогичный комплекс, он находится в Хотимске. Там завершаются строительные пусконаладочные работы, и мы планируем до конца года вести его эксплуатацию. Еще один комплекс находится в городе Чериков. Он немножко другой. Там планируется содержание маточного стада и получение оплодотворенной икры форели.
Производство наукоемкое, предприятие тесно сотрудничает с Белорусской государственной сельскохозяйственной академией в Горках. Этой осенью теория встретилась с практикой. Из 60 новых рабочих мест, которые создал комплекс, 14 заняли выпускники кафедры рыбоводства. Среди них Иван Скачков.
Иван Скачков, рыбовод предприятия «Рыбхоз Палуж»:
Ожидания не то что совпали с реальностью, они даже превзошли реальность. Это воодушевляет, и одновременно с большой ответственностью испытываешь восторг. Потому что до этого предприятия, на которых мы были во время обучения, даже не сравняться по масштабам именно с этим рыбхозом.
Программа «Один район – один проект» стала драйвером развития для малых городов и районов. Только в Могилевской области за 3 года запустили 21 производство. В экономику региона привлечено уже более 600 миллионов рублей и создано свыше тысячи новых рабочих мест. Это современные предприятия разного масштаба и профиля.
Инвестиции и новые производства меняют промышленную карту региона. Так, в Могилевском районе благодаря программе местная компания совершила рывок от сборочного цеха к производству кондиционеров и уникального оборудования, в том числе для атомных станций. Государство обеспечило компании «зеленый свет» на всех этапах развития проекта.
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