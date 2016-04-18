Здравоохранение в Минске: получить талончик к врачу или рецепт можно будет с помощью электронной карты

Новости Беларуси. Инновации – имидж столичного здравоохранения. Еще в 40 поликлиниках Минска до конца года появятся электронные очереди. Столичные медики переходят и на оформление рецептов в электронном виде. Автоматизированной системой недавно оснастили и 14-ю столичную поликлинику. Что такое электронная медицина и вылечит ли она от очередей?

Именная электронная карта выдается совершенно бесплатно. Необходимо лишь показать паспорт в регистратуре.

Ирина Бородит, старший медицинский регистратор УЗ «14-я центральная районная поликлиника Партизанского района»:

Пластиковую карточку получить очень просто. По направлению от врача-специалиста человек приходит к нам в регистратуру с паспортом, мы штрих-кодируем карточку, отмечаем фамилию, имя, отчество и отдаем пациенту.

Медработники в шутку говорят: это отличный способ избавиться от необходимости разбирать почерк врача, что даже иногда опытному провизору не по силам.

Иван Подковыров, заведующий терапевтического отделения № 1 УЗ «14-я центральная районная поликлиника Партизанского района»:

Сокращается время на какую-то дополнительную писанину. Если все в дальнейшем будет храниться в электронной медицинской карте, в электронном рецепте, у врача появится больше времени на осмотр пациента.

В аптеке именная карта нужна для считывания индивидуального штрих-кода, при помощи которого информация о выписанных лекарствах отображается на компьютере.

Ольга Гарнастаева, пациент УЗ «14-я центральная районная поликлиника Партизанского района»:

Когда появились эти электронные карты, это должно упростить нашу жизнь. Все-таки мы живем в век информационных технологий, надо этим пользоваться на полную катушку. Как только возможность появилась, я получила эту карточку.

Но поскольку проект пилотный, информацию дублируют и на бумажном носителе.

Дивиденды от онлайн-информации налицо: в три раза сократится затраченное время на подготовку и выписку рецептов. Так, медицина, внедряющаяся в гаджеты, приведет к фактическому отсутствию живых очередей.

Николай Романов, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «14-я центральная районная поликлиника Партизанского района»:

По данной карте можно будет получить талончик к врачу, записаться на консультацию к узким специалистам или получить консультацию онлайн в поликлинике всего лишь по предъявлению номера карты.

О том, сколько можно сэкономить средств из городского бюджета, не сложно себе представить. Высокотехнологичные клиники помогут не распечатывать электронные данные на бумаге и сберечь лес. А на выписку бумажных рецептов, между прочим, уходят тонны материала, сообщили в программе «Столичные подробности».