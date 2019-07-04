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«Здесь всегда очень весело»: под Лиозно работает единственный в Беларуси инклюзивный детский лагерь

04 июля 2019 11:21
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Новости Беларуси. Единственный в Беларуси инклюзивный летний лагерь работает под Лиозно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Здесь всегда очень весело»: под Лиозно работает единственный в Беларуси инклюзивный детский лагерь-1

Диагнозы самые разные – диабет, глухота, ДЦП. Но досуг ребят ничем не отличается: они также играют, поют, танцуют. Нюансы есть только в питании и медицинском сопровождении.

«Здесь всегда очень весело»: под Лиозно работает единственный в Беларуси инклюзивный детский лагерь-4

Полина Шестакова:
Здесь можно отдохнуть, познакомиться с новыми друзьями, обзавестись подружками, классно провести время. Это лучше, чем сидеть во дворе под домом.

«Здесь всегда очень весело»: под Лиозно работает единственный в Беларуси инклюзивный детский лагерь-7

Ксения Стрельченко:
Мы познакомились с Полиной два года назад в этом лагере, и теперь всегда стремимся попасть на одну смену. Здесь всегда очень весело.

«Здесь всегда очень весело»: под Лиозно работает единственный в Беларуси инклюзивный детский лагерь-10

Галина Пузанова, главный врач Витебского областного детского клинического центра:
Группами с предоставлением действенной реабилитационной помощи. Все это вместе дает им такую социализацию, что, например, в прошлом году на последней смене два ребенка, которые передвигались только на костылях, пошли самостоятельно. То есть без опоры, не держась на руку. Может быть, какой-то шаткой походкой, но это был большой прорыв.

«Здесь всегда очень весело»: под Лиозно работает единственный в Беларуси инклюзивный детский лагерь-13

Впереди еще два летних месяца. В лагерь приедут активные хоккеисты и дети с нарушением опорно-двигательной системы. Тонко чувствующие музыку гимнасты и ребята, у которых отсутствует слух. Всего же за лето здесь отдохнут около 100 особенных детей.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Полина Шестакова # Ксения Стрельченко # Галина Пузанова # Фотофакт

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