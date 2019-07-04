«Здесь всегда очень весело»: под Лиозно работает единственный в Беларуси инклюзивный детский лагерь

Новости Беларуси. Единственный в Беларуси инклюзивный летний лагерь работает под Лиозно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диагнозы самые разные – диабет, глухота, ДЦП. Но досуг ребят ничем не отличается: они также играют, поют, танцуют. Нюансы есть только в питании и медицинском сопровождении.

Полина Шестакова:

Здесь можно отдохнуть, познакомиться с новыми друзьями, обзавестись подружками, классно провести время. Это лучше, чем сидеть во дворе под домом.

Ксения Стрельченко:

Мы познакомились с Полиной два года назад в этом лагере, и теперь всегда стремимся попасть на одну смену. Здесь всегда очень весело.

Галина Пузанова, главный врач Витебского областного детского клинического центра:

Группами с предоставлением действенной реабилитационной помощи. Все это вместе дает им такую социализацию, что, например, в прошлом году на последней смене два ребенка, которые передвигались только на костылях, пошли самостоятельно. То есть без опоры, не держась на руку. Может быть, какой-то шаткой походкой, но это был большой прорыв.