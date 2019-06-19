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25 лучших регулировщиц Беларуси будут работать в Минске во время II Европейских игр

19 июня 2019 17:48
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Новости Беларуси. Девушки-регулировщицы появились в столице. Они будут следить за безопасностью, контролировать транспортные потоки и «разруливать» возможные заторы во время II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

25 лучших регулировщиц Беларуси будут работать в Минске во время II Европейских игр-1

Всего для работы на главных магистралях города отобрали 25 лучших сотрудниц ГАИ со всей страны. Перед выходом на дорогу все они в течение трех месяцев прошли специальную подготовку как у себя дома, так и в столице.

25 лучших регулировщиц Беларуси будут работать в Минске во время II Европейских игр-4

Наталья Турок, старший инспектор по административной практике спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Беларуси:
Регулировать транспортные потоки на самом деле очень интересно, когда все получается, когда все красиво. У каждого регулировщика есть свои дополнительные жесты. Поэтому каждый для себя выбирает, как ему удобнее, как ему красивее. Ведь наша основная задача – это правильно транспортные потоки разрулить.

25 лучших регулировщиц Беларуси будут работать в Минске во время II Европейских игр-7

Кстати, девушки-постовые и раньше привлекались для регулирования транспортных потоков. Но, если такая практика понравится гостям и жителям столицы, сотрудниц ГАИ на магистралях города можно будет увидеть чаще.

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# Европейские игры # общество # Наталья Турок # Фотофакт

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