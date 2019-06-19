25 лучших регулировщиц Беларуси будут работать в Минске во время II Европейских игр

Новости Беларуси. Девушки-регулировщицы появились в столице. Они будут следить за безопасностью, контролировать транспортные потоки и «разруливать» возможные заторы во время II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего для работы на главных магистралях города отобрали 25 лучших сотрудниц ГАИ со всей страны. Перед выходом на дорогу все они в течение трех месяцев прошли специальную подготовку как у себя дома, так и в столице.

Наталья Турок, старший инспектор по административной практике спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Беларуси:

Регулировать транспортные потоки на самом деле очень интересно, когда все получается, когда все красиво. У каждого регулировщика есть свои дополнительные жесты. Поэтому каждый для себя выбирает, как ему удобнее, как ему красивее. Ведь наша основная задача – это правильно транспортные потоки разрулить.