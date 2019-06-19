Курорт Нарочь принимает гостей II Европейских игр

Новости Беларуси. На территории курортного поселка Нарочь в эти дни принимают не только желающих отдохнуть и поправить здоровье, но и болельщиков II Европейских игр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. На территории курортного поселка Нарочь в эти дни принимают не только желающих отдохнуть и поправить здоровье, но и болельщиков II Европейских игр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Таким образом, можно совместить приятное с полезным. Дни у многих отдыхающих расписаны заранее: вначале процедуры, а после – спортивные площадки.
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Высокий сервис, медицинское лечение и, конечно, главный компонент – белорусское гостеприимство. Некоторые болельщики уже почувствовали радушие Нарочанского края.
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Подробнее в видеоматериале Ольги Шерсневой.