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В посёлке Дружный появится новый лечебный корпус – как идут работы

18 мая 2024 19:08
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Медицинская помощь в центральном регионе максимально приближена к населению. Создаются комфортные условия для пациентов, внедряется инновационное оборудование. Доступность и качество мед услуг повышают в сельской местности. Открывают новые участковые больницы, амбулатории, ФАПы. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

В посёлке Дружный появится новый лечебный корпус – как идут работы-1

Новый лечебный корпус возводят в поселке Дружный. На месте пустующего долгостроя. Здание прилегает к корпусу Дружненской поликлиники. Будет единый завершенный комплекс – в будущем больница.

В посёлке Дружный появится новый лечебный корпус – как идут работы-4

Владимир Курлович, директор Управления капитального строительства Пуховичского района:
Здание надо использовать. При проведении проектных работ было проведено обследование основных строительных конструкций. Они находятся в удовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение завершить строительство лечебного корпуса. Финансируется этот объект за счет средств областного бюджета, он включен, благодаря Минскому областному исполнительному комитету, в инвестиционную программу области. Полностью финансированием обеспечен.

Здесь лечатся дети со всего центрального региона – посетили центр медицинской реабилитации «Пуховичи». Подробности здесь.

В посёлке Дружный появится новый лечебный корпус – как идут работы-7

Работа будет проведена комплексно. Также обновят фасады прилегающих зданий поликлиники и общежития. Здесь создается мощная материально-техническая база, которая станет основой для будущей больницы. Это планируется к 2025 году.

В посёлке Дружный появится новый лечебный корпус – как идут работы-10

Вячеслав Урбан, главный врач Марьиногорской центральной районной больницы:
Планируется развернутый стационар мощностью 76 коек. Из них – 6 палат интенсивной терапии, 70 коек – терапевтического профиля. Предполагаемо, это будут терапевтическое, пульмонологическое и кардиологическое отделения. Также там будет развернуто, на базе комплекса, круглосуточное приемно-диагностическое отделение, круглосуточный травмпункт, которые будут снабжены всеми необходимыми кабинетами диагностического профиля, в том числе, эндоскопическими кабинетами, рентгенологическими, кабинетами УЗИ, функциональной диагностики, ЭКГ-кабинетами и так далее.

Подробности в видео.

# Медицина # общество

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