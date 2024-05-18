В посёлке Дружный появится новый лечебный корпус – как идут работы

Медицинская помощь в центральном регионе максимально приближена к населению. Создаются комфортные условия для пациентов, внедряется инновационное оборудование. Доступность и качество мед услуг повышают в сельской местности. Открывают новые участковые больницы, амбулатории, ФАПы. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Новый лечебный корпус возводят в поселке Дружный. На месте пустующего долгостроя. Здание прилегает к корпусу Дружненской поликлиники. Будет единый завершенный комплекс – в будущем больница.

Владимир Курлович, директор Управления капитального строительства Пуховичского района:

Здание надо использовать. При проведении проектных работ было проведено обследование основных строительных конструкций. Они находятся в удовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение завершить строительство лечебного корпуса. Финансируется этот объект за счет средств областного бюджета, он включен, благодаря Минскому областному исполнительному комитету, в инвестиционную программу области. Полностью финансированием обеспечен. Здесь лечатся дети со всего центрального региона – посетили центр медицинской реабилитации «Пуховичи». Подробности здесь.

Работа будет проведена комплексно. Также обновят фасады прилегающих зданий поликлиники и общежития. Здесь создается мощная материально-техническая база, которая станет основой для будущей больницы. Это планируется к 2025 году.