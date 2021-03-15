В Беларуси стартует новый этап вакцинации. Теперь будут прививать не только медиков

Впервые начнут прививаться более 90 тысяч человек. Уже завершена вакцинация 20 тысяч человек, и для 10 тысяч будет второй этап. Конец марта – апрель станут тем периодом, когда вакцинация затронет не только самые уязвимые категории работников. Помимо медиков, в первую очередь будут прививать сотрудников образования и органов социальной защиты, особенно тех, кто работает в интернатах для пожилых людей с круглосуточным пребыванием. Также это коснется транспортников и торговли.