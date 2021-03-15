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В Беларуси стартует новый этап вакцинации. Теперь будут прививать не только медиков

15 марта 2021 06:48
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Новости Беларуси. В Беларуси начинается новый период в вакцинации от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прививка станет доступной для более широкого круга населения.

В Беларуси стартует новый этап вакцинации. Теперь будут прививать не только медиков-1

Впервые начнут прививаться более 90 тысяч человек. Уже завершена вакцинация 20 тысяч человек, и для 10 тысяч будет второй этап. Конец марта – апрель станут тем периодом, когда вакцинация затронет не только самые уязвимые категории работников. Помимо медиков, в первую очередь будут прививать сотрудников образования и органов социальной защиты, особенно тех, кто работает в интернатах для пожилых людей с круглосуточным пребыванием. Также это коснется транспортников и торговли.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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