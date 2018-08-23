Бэби-бум в Гродненском зоопарке: потомством обзавелись десяток зверей, птиц и даже змей

Новости Беларуси. Пополнение у десятка зверей и птиц, даже у змей – впервые за последние 14 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этим летом на свет появились ламы, ягнята, козлята, лисята, вьетнамские поросята. Маленькие зверьки особенно привлекают детей, поэтому в зоопарке сделали контактную площадку под названием «бабушкин дворик».

Животных можно погладить и взять в руки. А вот новорожденных пресмыкающихся пока не показывают.

Получить в неволе потомство от молочных змей – большая редкость. Нужно соблюсти много условий, от правильного корма до имитации смены времен года в террариуме.

Тимофей Чупраков, заведующий секцией Гродненского зоопарка:

У нас получилось скомплектовать хорошие пары. Это молодые пары, от которых мы в дальнейшем ждем большее потомство. Я думаю, что мы даже сможем их продавать.