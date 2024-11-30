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Здание в форме корабля – окунулись в историю Свято-Троицкого храма в Круглом

30 ноября 2024 13:55
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Паруса для души, место силы. Если вы оказались в Круглом, обязательно загляните в Свято-Троицкий храм. В тишине и благодати обретете баланс и внутренний свет.

Здание в форме корабля – окунулись в историю Свято-Троицкого храма в Круглом-2

Анастасия Блашко, прихожанка:
Здание новое, построено в честь Святой Троицы, в форме корабля – как символ жизни человека, который несется по житейскому морю. И капитаном нашей жизни является основатель церкви, Иисус Христос, который ведет нас в этом мире.

Здание в форме корабля – окунулись в историю Свято-Троицкого храма в Круглом-4

Колокольный звон издавна созывал верующих на молитву. В 1802-м сподвижница Екатерины II княгиня Екатерина Дашкова построила в Круглом деревянный храм в честь Кира и Иоанна. Позже его переименовали в Рождество-Богородицкий. В богоборческие времена в 1959-м деревянную жемчужину перевезли в Белыничи и разместили там дом пионеров. И лишь в 2005-м возвели новый Троицкий храм.

Здание в форме корабля – окунулись в историю Свято-Троицкого храма в Круглом-6

Геннадий Кожановский, Протоирей, настоятель Свято-Троицкого храма:
По словам жителей, которые помнили этот храм, составили небольшой эскиз. У нас художник работал. Когда мы делали крыльцо с левой стороны храма, мы там увидели каменный фундамент, и вторую часть фундамента мы увидели, когда меняли памятник воинам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Там тоже часть фундамента мы нашли. Получается, храм сам находился чуть-чуть левее.

Ангельская атмосфера. Церковь богата на росписи и библейские сюжеты. Большинство икон создавали известные белорусские художники – Александр Росинов и Лариса Журавович. Местные жители пожертвовали в храм свои именные иконки, в честь детей и внуков, чтобы молиться за родных. Так появились великомученицы Варвара, Екатерина и другие покровители.

Подробности в видео.

# храмы

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