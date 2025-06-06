Юрий Воскресенский, политолог:

К сожалению, великий польский народ, действительно великий с тысячелетней историей. Он был вынужден был дойти до того, что они вынуждены выбирать между сутенером, наркоманом, черным риэлтором и гомосексуалистом. Неужели из 40 миллионов, почти 40 миллионов жителей Польши не нашлось ни одного достойного кандидата? Поэтому никаких там слонов нет. Там одни моськи, тем более наших слонов. Дальше, вот этот нарратив, который нам все время рассказывают и пытаются как-то порадовать нас этим, что вот есть кандидат Брюсселя, а вот есть кандидат Трампа. Поверьте, дорогие зрители и слушатели, что тот же Тшасковский точно так бы выполнял все указивки посольства США, несмотря на то, что его называли якобы кандидатом Брюсселя, антитрампистом и так далее. Пример Румынии свеж. Где этот новоизбранный при помощи фальсификации президент уже отдает отчет в посольство США в Румынии. Поэтому польская элита вся ориентирована на США. Вся, на 99 %.