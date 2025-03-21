Заставляют спортсмена быть сильнее, выше, быстрее. Врач объяснил, почему допинг опасен для здоровья

Серьезная проблема, которая затрагивает как профессиональных атлетов, так и любителей, – допинг: различные вещества и методы, которые помогают улучшить физическую производительность, ускорить восстановление и увеличить выносливость. Несмотря на возможные краткосрочные преимущества, использование допинга может привести к дисквалификации и потере репутации, и конечно, иметь серьезные последствия для здоровья, рассказали в проекте «В поисках истины» на СТВ.

Руслан Понтелей, врач травматолог-ортопед медицинского центра «Нордин», спортивный врач Академии футбола ФК «Динамо-Минск»:

Касаемо отдаленной перспективы или последствий использования, смотря что употреблял, как на спортсмене применялись эти методы. Одно дело, если это какие-то внутривенные инфузии лекарственных средств, которые кратковременно могут поднимать работоспособность, достаточно быстро уходят из организма. Другое дело – применение тяжелых стероидов (сейчас, конечно, это меньше используется) с целью увеличения силы и выносливости, отдаленно намного все плачевнее. Не зря спортивный мир принял решение отказаться от лекарственных препаратов, которые искусственно и насильно заставляют спортсмена быть сильнее, выше, быстрее. Руслан Понтелей:

Допинг – это большая больная тема для всех видов спорта, индивидуальных, возможно, это касается в большей степени, все-таки игровики – это командный вид, вся команда не может допинг применять, особенно если клубы выступают на международной арене, то есть это Лига чемпионов, Лига Европы, очень сейчас плотно это контролируется ВАДА, путем забора анализов и тестов.

Диетой, действительно, можно добиться многого, ну а все препараты, которые могут повысить спортивные достижения, считаются запрещенными в профессиональном спорте. Это включает в себя стероиды, стимуляторы, гормоны и некоторые другие вещества. Они могут привести к серьезным последствиям и нарушают принципы честной игры. Руслан Понтелей:

Все, что помогает, оно все запрещено, уже давно доказано, будь то фармсредства, физическое воздействие, ничего тут нового никто не придумал, барокамеры, сауны, бани, криосауны, но читая статьи, противоречивые данные. То, что достоверно поднимет, то запрещено. Любой неравнодушный родитель, прежде чем записать свое чадо в секцию, поинтересуется – а насколько выбранный вид спорта опасен с точки зрения травм и нагрузок? Точной статистики здесь нет, однако степень безопасности можно определить и самому.