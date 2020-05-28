«Очень необходимая помощь». В родильные дома Минской области передали бесконтактные термометры

Новости Беларуси. В родильные дома Минской области 28 мая были переданы бесконтактные термометры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие дни их распределят по медучреждениям Солигорского, Слуцкого, Несвижского и Борисовского районов.

Большую часть отправят в Молодечно. Там роддом перепрофилирован для лечения беременных женщин с подтвержденным диагнозом COVID-19. Помощь медикам оказана при поддержке ПРООН.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы, опять же, вместе решили содействовать предотвращению распространения COVID, и часть средств из проекта по поддержке Целей устойчивого развития в Республике Беларусь была направлена на закупку бесконтактных термометров.

Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН в Беларуси:

Роддомы – это такие точки, в которых надо защищать очень незащищенных. И мы думаем, что здесь есть возможность устроить такую окружающую среду для семьи, для детей, для мам, пап, для всех родственников, которые, конечно, хотят тоже иметь доступ к своим близким. Она провела на ИВЛ четыре недели. Что говорит белоруска, которая перенесла коронавирус в сложной форме

Пётр Мосько, главный врач клинического родильного дома Минской области:

Очень своевременная, очень необходимая помощь для учреждений, поскольку это позволит более эффективно, без потерь времени и дополнительных неудобств четко ориентироваться в ситуации и поможет разделять потоки наших пациентов.