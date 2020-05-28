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«Очень необходимая помощь». В родильные дома Минской области передали бесконтактные термометры

28 мая 2020 12:20
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Новости Беларуси. В родильные дома Минской области 28 мая были переданы бесконтактные термометры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие дни их распределят по медучреждениям Солигорского, Слуцкого, Несвижского и Борисовского районов.

«Очень необходимая помощь». В родильные дома Минской области передали бесконтактные термометры-1

Большую часть отправят в Молодечно. Там роддом перепрофилирован для лечения беременных женщин с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Помощь медикам оказана при поддержке ПРООН.

«Очень необходимая помощь». В родильные дома Минской области передали бесконтактные термометры-4

«Очень необходимая помощь». В родильные дома Минской области передали бесконтактные термометры-6

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Мы, опять же, вместе решили содействовать предотвращению распространения COVID, и часть средств из проекта по поддержке Целей устойчивого развития в Республике Беларусь была направлена на закупку бесконтактных термометров.

«Очень необходимая помощь». В родильные дома Минской области передали бесконтактные термометры-9

Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН в Беларуси:
Роддомы – это такие точки, в которых надо защищать очень незащищенных. И мы думаем, что здесь есть возможность устроить такую окружающую среду для семьи, для детей, для мам, пап, для всех родственников, которые, конечно, хотят тоже иметь доступ к своим близким.

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«Очень необходимая помощь». В родильные дома Минской области передали бесконтактные термометры-12

Пётр Мосько, главный врач клинического родильного дома Минской области:
Очень своевременная, очень необходимая помощь для учреждений, поскольку это позволит более эффективно, без потерь времени и дополнительных неудобств четко ориентироваться в ситуации и поможет разделять потоки наших пациентов.

«Очень необходимая помощь». В родильные дома Минской области передали бесконтактные термометры-15

«Очень необходимая помощь». В родильные дома Минской области передали бесконтактные термометры-17

Подобного рода благотворительные акции пройдут и в других областях страны. Бесконтактные термометры будут переданы в детские дома-интернаты для детей с особенностями психофизического развития.

# Коронавирус # общество # Анатолий Исаченко # Иоанна Казана-Вишневецкий # Петр Мосько # Фотофакт

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