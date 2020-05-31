Курение убивает каждого десятого взрослого в мире. Всемирный день без табака отмечается 31 мая
Новости мира. Сегодняшняя дата напоминает человечеству о вреде курения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
31 мая отмечается Всемирный день без табака.
Активисты проводят антимаркетинговую кампанию, которая призывает молодежь присоединиться к борьбе против большого табачного бизнеса.
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По данным исследований, во всем мире табак курят 17 % молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Привычка курить приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в мире. Ежегодно от «табачной эпидемии» умирают около 6 миллионов человек. И если не бороться с проблемой, к 2030 году эта цифра может вырасти до 8 миллионов человек.
Напомним, день без табака организован по инициативе ВОЗ еще в 1988 году.