Курение убивает каждого десятого взрослого в мире. Всемирный день без табака отмечается 31 мая

По данным исследований, во всем мире табак курят 17 % молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Привычка курить приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в мире. Ежегодно от «табачной эпидемии» умирают около 6 миллионов человек. И если не бороться с проблемой, к 2030 году эта цифра может вырасти до 8 миллионов человек.